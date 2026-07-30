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OKRŠAJ U CHARLOTTEU

VIDEO 'Vatreni' je debitirao na MLS All-Staru, ali je jedna loša slika iz Amerike otišla u svijet

Piše HINA, Josip Tolić,
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VIDEO 'Vatreni' je debitirao na MLS All-Staru, ali je jedna loša slika iz Amerike otišla u svijet
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Foto: Bob Donnan
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Musa debitirao u MLS All-Starsu, a Son je vodio zvijezde do 4-3 protiv Liga MX-a. Ipak, poluprazan stadion pokvario je spektakl

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Hrvatski reprezentativac Petar Musa debitirao je u MLS All-Stars utakmici u kojoj su zvijezde MLS-a u Charlotteu pobijedili 4-3 najbolje igrače meksičke lige. Musa, trenutno najbolji strijelac MLS-a, ušao je u igru u 72. minuti.

MLS: MLS All-Star Skills Challenge-Liga MX All-Stars at MLS All-Stars
Foto: Jim Dedmon

Južnokorejac Son Heung-Min bio je junak utakmice s dva gola, a Philip Zinckernagel i Evander također su zabili za MLS momčad, za koju nije nastupio Leo Messi, koji je na odmoru nakon SP-a. Utakmica je imala i neke izazove za igrače po uzoru na NBA All-Star, ali navijači nisu bili previše oduševljeni ovim konceptom jer je stadion bio poluprazan.

Luis Gabriel Rey, Salomon Rondon i Jose Paradela zabili su za Liga MX All-Stars, koji su predstavljali najveću meksičku profesionalnu ligu. MLS momčad je pobijedila u četiri od pet All-Star utakmica protiv Liga MX-a od 2021. godine.

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