VIDEO 'Vatreni' je debitirao na MLS All-Staru, ali je jedna loša slika iz Amerike otišla u svijet

Musa debitirao u MLS All-Starsu, a Son je vodio zvijezde do 4-3 protiv Liga MX-a. Ipak, poluprazan stadion pokvario je spektakl
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Hrvatski reprezentativac Petar Musa debitirao je u MLS All-Stars utakmici u kojoj su zvijezde MLS-a u Charlotteu pobijedili 4-3 najbolje igrače meksičke lige. Musa, trenutno najbolji strijelac MLS-a, ušao je u igru u 72. minuti.
Južnokorejac Son Heung-Min bio je junak utakmice s dva gola, a Philip Zinckernagel i Evander također su zabili za MLS momčad, za koju nije nastupio Leo Messi, koji je na odmoru nakon SP-a. Utakmica je imala i neke izazove za igrače po uzoru na NBA All-Star, ali navijači nisu bili previše oduševljeni ovim konceptom jer je stadion bio poluprazan.
World Cup ‘keepers squaring off. 🇺🇸🇨🇦— Major League Soccer (@MLS) July 29, 2026
Maxime Crépeau takes this round of MLS All-Star Goalie Wars pres. by @OldSpice! pic.twitter.com/pJVuHsxdNf
Low attendance. Empty seats. Star players opting out. The @MLS All-Star event is becoming more of an obligation than a celebration.— Jose Prosopio (@jprosopio1980) July 29, 2026
Fans aren’t buying in, and neither are the players. It’s time for MLS to rethink the format before the All-Star Game becomes completely irrelevant.… pic.twitter.com/BSFExaQq7C
Luis Gabriel Rey, Salomon Rondon i Jose Paradela zabili su za Liga MX All-Stars, koji su predstavljali najveću meksičku profesionalnu ligu. MLS momčad je pobijedila u četiri od pet All-Star utakmica protiv Liga MX-a od 2021. godine.
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