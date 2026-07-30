VIDEO 'Vatreni' je debitirao na MLS All-Staru, ali je jedna loša slika iz Amerike otišla u svijet

Hrvatski reprezentativac Petar Musa debitirao je u MLS All-Stars utakmici u kojoj su zvijezde MLS-a u Charlotteu pobijedili 4-3 najbolje igrače meksičke lige. Musa, trenutno najbolji strijelac MLS-a, ušao je u igru u 72. minuti.

Foto: Jim Dedmon

Južnokorejac Son Heung-Min bio je junak utakmice s dva gola, a Philip Zinckernagel i Evander također su zabili za MLS momčad, za koju nije nastupio Leo Messi, koji je na odmoru nakon SP-a. Utakmica je imala i neke izazove za igrače po uzoru na NBA All-Star, ali navijači nisu bili previše oduševljeni ovim konceptom jer je stadion bio poluprazan.

World Cup ‘keepers squaring off. 🇺🇸🇨🇦



Maxime Crépeau takes this round of MLS All-Star Goalie Wars pres. by @OldSpice! pic.twitter.com/pJVuHsxdNf — Major League Soccer (@MLS) July 29, 2026

Low attendance. Empty seats. Star players opting out. The @MLS All-Star event is becoming more of an obligation than a celebration.



Fans aren’t buying in, and neither are the players. It’s time for MLS to rethink the format before the All-Star Game becomes completely irrelevant.… pic.twitter.com/BSFExaQq7C — Jose Prosopio (@jprosopio1980) July 29, 2026

Luis Gabriel Rey, Salomon Rondon i Jose Paradela zabili su za Liga MX All-Stars, koji su predstavljali najveću meksičku profesionalnu ligu. MLS momčad je pobijedila u četiri od pet All-Star utakmica protiv Liga MX-a od 2021. godine.