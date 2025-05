VIDEO 'Vatreni' zabio briljantan gol, Dalić važe hoće li ga zvati

Što je to prilagodba na novi klub, novu zemlju, novi kontinent? Marco Pašalić (24) ne poznaje taj pojam. Hrvatski nogometni reprezentativac i nakon odlaska iz Rijeke igra fenomenalno, u noći na četvrtak po hrvatskom vremenu zabio je i asistirao za Orlando City u osmini finala US Open Cupa, no njegov je klub ipak ispao iz natjecanja porazom od Nashvillea 3-2.

Marco je u 17. minuti zabio za vodstvo prekrasnim udarcem ljevicom s 20-ak metara. Gosti su okrenuli do poluvremena, a u 58. minuti Pašalić je asistirao Ramiru Enriqueu za 2-2. Ipak, 11 minuta prije kraja Wyatt Meyer donosi prolazak Nashvilleu.

Bivši bauštelac napustio je krajem siječnja Rijeku za 4,8 milijuna eura i u 15 utakmica, među kojima je svaku bio u početnoj postavi, zabio sedam golova uz tri asistencije. Njegova je momčad trenutačno peta u Istočnoj konferenciji s 24 boda iz 14 utakmica, dva boda ispred Inter Miamija Lionela Messija, kojega je pobijedila početkom tjedna 3-0, uz Pašalićev gol.

Statistika Marca Pašalića

Foto: Sofascore za 24sata

Izbornik Zlatko Dalić posljednji je put Pašalića zvao u završnici prvog dijela Lige nacija za utakmice protiv Škotske i Portugala, no nije mu dao minutu. Nije igrao ni na Europskom prvenstvu iako ga je zvao, posljednje minute na terenu imao je u prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije uoči prvenstva.

Pašalić se nije našao na popisu za prošlu reprezentativnu akciju, četvrtfinale Lige nacija protiv Francuske, a za iduće okupljanje izbornik ga je uvrstio na pretpoziv dok ne odluči hoće li mu trebati. Reprezentacija se, naime, okuplja 30. svibnja, a Orlando nije dužan pustiti Pašalića prije 2. lipnja. "Vatreni" igraju protiv Gibraltara 6. lipnja u Faru u Portugalu, a tri dana poslije dočekuju Češku u Osijeku.