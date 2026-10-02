VIDEO Vatromet, bakljada i ludi navijači u Zenici! Pogledajte sjajne scene na oproštaju Džeke

Edin Džeko večeras protiv Švedske posljednji put nastupa za Bosnu i Hercegovinu. Susret trećeg kola Lige nacija na Bilinom polju u Zenici počeo je u 20.45, a cijela večer prolazi u znaku dugogodišnjeg kapetana.

Džeko je prije utakmice izašao na travnjak kako bi odradio zagrijavanje, a tribine su ga dočekale skandiranjem njegovog imena. Navijači su tako već prije prvog zvižduka obilježili oproštaj igrača koji je gotovo dva desetljeća nosio dres reprezentacije.

Posebna koreografija uslijedila je u 11. minuti, simbolično u čast Džeke koji je upravo s tim brojem na leđima godinama predvodio reprezentaciju. Na stadionu su zapaljene baklje, a priređen je i vatromet.

Posebno je pažnju privukla bakljada na zgradi koja se nalazi iza Bilinog polja. Navijači su i na taj način željeli obilježiti posljednji Džekin reprezentativni nastup, a prizor s tribina i okolnih objekata već je postao jedna od upečatljivijih slika večeri.