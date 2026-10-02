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U 11. MINUTI

VIDEO Vatromet, bakljada i ludi navijači u Zenici! Pogledajte sjajne scene na oproštaju Džeke

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Vatromet, bakljada i ludi navijači u Zenici! Pogledajte sjajne scene na oproštaju Džeke
Zenica: Susret Bosne i Hercegovine i Švedske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Emotivan oproštaj za Džeku u Zenici! Tribinama se orila pjesma, a baklje i vatromet obilježili su njegov posljednji nastup za BiH, a u 11. minuti stigla je posebna koreografija za legendarnog kapetana

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Edin Džeko večeras protiv Švedske posljednji put nastupa za Bosnu i Hercegovinu. Susret trećeg kola Lige nacija na Bilinom polju u Zenici počeo je u 20.45, a cijela večer prolazi u znaku dugogodišnjeg kapetana.

Zenica: Susret Bosne i Hercegovine i Švedske u trećem kolu Lige nacija Zenica: Susret Bosne i Hercegovine i Švedske u trećem kolu Lige nacija Zenica: Susret Bosne i Hercegovine i Švedske u trećem kolu Lige nacija
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Džeko je prije utakmice izašao na travnjak kako bi odradio zagrijavanje, a tribine su ga dočekale skandiranjem njegovog imena. Navijači su tako već prije prvog zvižduka obilježili oproštaj igrača koji je gotovo dva desetljeća nosio dres reprezentacije.

Posebna koreografija uslijedila je u 11. minuti, simbolično u čast Džeke koji je upravo s tim brojem na leđima godinama predvodio reprezentaciju. Na stadionu su zapaljene baklje, a priređen je i vatromet.

Posebno je pažnju privukla bakljada na zgradi koja se nalazi iza Bilinog polja. Navijači su i na taj način željeli obilježiti posljednji Džekin reprezentativni nastup, a prizor s tribina i okolnih objekata već je postao jedna od upečatljivijih slika večeri.

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