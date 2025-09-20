VIDEO Vatromet iznad Poljuda nakon velike pobjede Dinama

Dinamo je u 7. kolu HNL-a pobijedio Hajduk 2-0 na Poljudu golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara. 'Modri' su preuzeli vrh prvenstvene ljestvice, a nakon derbija nad Poljudom je zasjao vatromet.

Kako doznajemo, vatromet su zapalili prisutni uzvanici na vjenčanju u Časničkom domu u Lori u blizini stadiona, a iz redova Bad Blue Boysa neslužbeno poručuju da je to ipak bilo njihovo djelo i da su navijači Dinama zaslužni za vatromet nad Poljudom.

POGLEDAJTE VIDEO: