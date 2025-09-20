Obavijesti

Sport

Komentari 9
ZASJALO NEBO NAD POLJUDOM

VIDEO Vatromet iznad Poljuda nakon velike pobjede Dinama

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Vatromet iznad Poljuda nakon velike pobjede Dinama
Foto: Tportal/Screenshot

HAJDUK - DINAMO 0-2 Nebo iznad poljudskog stadiona osvijetlio je vatromet koji je zapaljen neposredno nakon slavlja najvećeg rivala Hajduka

Dinamo je u 7. kolu HNL-a pobijedio Hajduk 2-0 na Poljudu golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara. 'Modri' su preuzeli vrh prvenstvene ljestvice, a nakon derbija nad Poljudom je zasjao vatromet.

Kako doznajemo, vatromet su zapalili prisutni uzvanici na vjenčanju u Časničkom domu u Lori u blizini stadiona, a iz redova Bad Blue Boysa neslužbeno poručuju da je to ipak bilo njihovo djelo i da su navijači Dinama zaslužni za vatromet nad Poljudom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
VJEČNI DERBI

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
PALI U ZABORAV

FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025