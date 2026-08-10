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ANKETA: O SUĐENJU U SPLITU

VIDEO Vejić: Ne može biti čišći penal za Istru. Schildenfeld: Ne znam što se trebalo dogoditi...

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Vejić: Ne može biti čišći penal za Istru. Schildenfeld: Ne znam što se trebalo dogoditi...
Foto: MAXSport/screenshot
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Sporni penali na Poljudu! Vejić i Schifo tvrde da je Istra oštećena protiv Hajduka, a Layec će se službeno oglasiti u utorak

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Je li Istra oštećena za penal(e) protiv Hajduka u nedjeljnom remiju 2-2 na Poljudu? Jesu li glavni sudac Mateo Erceg i njegov VAR pomoćnik Ivan Matić pogriješili? O tome će se službeno u utorak očitovati šef sudačke organizacije Bertrand Layec. A dotad mnogi govore o spornim situacijama u šesnaestercu bijelih u drugom poluvremenu, pa i analitičari MAXSporta Hrvoje Vejić i Gordon Schildenfeld u emisiji Studio SuperSport HNL kod Valentine Miletić.

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Golovi na utakmici Hajduk - Istra VIDEO
Golovi na utakmici Hajduk - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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- Udarac laktom, definitivno, ne može biti čišći penal. Momak (Van Hoorenbeeck, op.a.) ide laktom direktno u bradu, pogađa ga velikom snagom, ne vidim zašto se VAR nije uključio. Ono Silićevo hvatanje lopte pa udarac možemo gledati da fali onaj aspekt jasno i očigledno. U drugoj situaciji je sve čisto, ide čovjek laktom u glavu i čisti žuti karton i penal. Očito ne znamo nešto što suci znaju ili ne vidimo nešto što suci vide - rekao je Vejić.

- Ne znam što se trebalo gledati da sudac nije donio nikakvu odluku. Čisti jedanaesterac, udaranje bez lopte. Na kraju ni jedan ni drugi nemaju ništa od toga, odvalio ga je laktom. Mislim i da je ono okretanje golmana i direktan udarac bez diranja lopte kažnjiv - smatra Schifo.

Je li Istra trebala dobiti penal?

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