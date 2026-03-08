VIDEO Veliki hrvatski talent zabio je prvijenac u Bundesligi

Nogometaši Werdera s uvjerljivih 4-1 slavili su na nedjeljnom gostovanju kod Union Berlina u posljednjoj utakmici 25. kola Bundeslige, a zadnji gol na utakmici i svoj prvijenac u njemačkom prvenstvu postigao je 18-godišnji mladi hrvatski reprezentativac Patrice Čović.

Union je poveo golom Derricka Kohna iz kaznenog udarca u 18. minuti. No, minutu poslije domaća momčad je ostala s igračem manje, jer je isključen Andras Schafer. Već do poluvremena su gosti iz Bremena napravili rezultatski preokret golovima Oliviera Demana (31) i Jensa Stagea (36). Pobjedu Werdera u drugom poluvremenu su potvrdili Marco Grull (66) i Patrice Čović (90+4), koji je u igru ušao samo dvije minute prije. Njegov gol pogledajte OVDJE.

Josip Juranović je ostao na klupi za pričuve domaće momčadi. Werder je ovom pobjedom pobjegao sa 16. pozicije i s 25 bodova došao do 13. mjesta. Union Berlin je na 11. mjestu s 28 bodova.

Devet kola prije kraja vodeći Bayern ima 66 bodova, 11 više od drugoplasirane Borussije Dortmund.