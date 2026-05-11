ZALETIO SE NA ŠPANJOLCA

VIDEO Vinicius htio obračun s Olmom, jedva su ga smirili...

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Albert Gea

Barcelona osvojila titulu nad Real Madridom! El Clasico pun sukoba: Vinicius i Olmo na rubu tučnjave, Brazilac provocirao navijače s gestom "15 naslova"

Barcelona je protiv najljućeg rivala osvojila prvenstvo Španjolske i tako na još jedan način "začinila" katastrofalnu sezonu Real Madrida. Na Camp Nou bilo je 2-0, Katalonci su nadigrali "kraljeve" i zasluženo osvojili trofej, a El Clasico nije prošao bez žestokih riječi i sukoba među igračima. Dani Olmo i Vinicius su se zakačili u 50. minuti.

Naime, Raul Asencio napravio je faul na Ferranu Torresu te je napadač Barcelone ostao ležati na travnjaku. Olmu se nikako nije svidjelo ponašanje Realovog stopera te je krenuo prema njemu, a onda se ispred Španjolca pojavio Vinicius. Brazilac je poludio na Olma i bez zadrške krenuo u sukob s njim te su ga tri igrača Barcelone morala zaustaviti. Izgledalo je kao da je Vinicius bio spreman i zamahnuti na Olma, ali veći incident se nije dogodio. Nakon što se sve smirilo, Vinicius i Olmo dobili su žute kartone.

Nije to bio kraj Viniciusovim predstavama na ovom susretu. Na kraju utakmice je navijačima Barce prstima pokazao brojeve jedan i pet, čime ih je jasno podsjetio na 15 naslova Lige prvaka koje je Real Madrid osvojio u svojoj povijesti. Taj je potez izazvao brojne rasprave na društvenim mrežama.

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid
Foto: Nacho Doce

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Ona stoji iza Messijeva carstva. Spetljali su se dok su bili djeca
Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života
VIDEO Nema kraja podbadanju! Evo što su Boysi objavili Torcidi nakon derbija na Maksimiru
Dinamo je slavio u derbiju protiv Hajduka 2-0, a Bad Blue Boysi su kroz cijeli susret provocirali Torcidu pjesmama i raznim transparentima. 'Modri' su već osvojili prvenstvo i zato su u fokusu bili navijači, a ne rezultat

