VIDEO Vinicius htio obračun s Olmom, jedva su ga smirili...

Barcelona je protiv najljućeg rivala osvojila prvenstvo Španjolske i tako na još jedan način "začinila" katastrofalnu sezonu Real Madrida. Na Camp Nou bilo je 2-0, Katalonci su nadigrali "kraljeve" i zasluženo osvojili trofej, a El Clasico nije prošao bez žestokih riječi i sukoba među igračima. Dani Olmo i Vinicius su se zakačili u 50. minuti.

Naime, Raul Asencio napravio je faul na Ferranu Torresu te je napadač Barcelone ostao ležati na travnjaku. Olmu se nikako nije svidjelo ponašanje Realovog stopera te je krenuo prema njemu, a onda se ispred Španjolca pojavio Vinicius. Brazilac je poludio na Olma i bez zadrške krenuo u sukob s njim te su ga tri igrača Barcelone morala zaustaviti. Izgledalo je kao da je Vinicius bio spreman i zamahnuti na Olma, ali veći incident se nije dogodio. Nakon što se sve smirilo, Vinicius i Olmo dobili su žute kartone.

Nije to bio kraj Viniciusovim predstavama na ovom susretu. Na kraju utakmice je navijačima Barce prstima pokazao brojeve jedan i pet, čime ih je jasno podsjetio na 15 naslova Lige prvaka koje je Real Madrid osvojio u svojoj povijesti. Taj je potez izazvao brojne rasprave na društvenim mrežama.