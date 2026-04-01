Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Viniciusov dar-mar: Evo kako je Brazil zabio 'vatrenima'
Foto: NOVA TV/screenshot

Vatreni ravnopravni s Brazilom, ali Vinicius ih šokirao lažnjakom! Hrvatska imala priliku, ali Brazilci poveli u kontri. Može li Hrvatska uzvratiti udarac

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći je s utorka na srijedu odigrala prijateljsku utakmicu protiv peterostrukog svjetskog prvaka, Brazila. ''Vatreni'' su odigrali ravnopravnih 45 minuta protiv "selecaa", ali jedan je kontranapad bio dovoljan da momčad Carla Ancelottija ode na predah u Orlandu s prednošću od 1-0. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Naime, Hrvatska je krajem prvog poluvremena imala odličnu šansu, Luka Vušković zaprijetio je glavom nakon Modrićevog ubačaja, a brazilski golman Bento poslao je loptu u korner. Hrvatska nije ništa postigla u tom prekidu i Brazilci su sjurili u kontru, a lopta je završila kod Viniciusa. Glupo jutro 

Tu je brazilski krilni napadač pokazao raskoš svojeg talenta. Na njemu su bila čak trojica hrvatskih reprezentativaca, ali ih je Vinicius izbacio jednim potezom. Napravio je lažnjak kojim je izbacio trojicu hrvatskih igrača, a onda je rutinski ostavio loptu za Danila, koji je doveo Brazil u vodstvo.

