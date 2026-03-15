VIDEO Viralna snimka! Je li Igor Tudor pozdravio 'krivog' Slota?

Piše Jakov Drobnjak,
Igor Tudor se prije utakmica našalio i pozdravio s ćelavim gospodinom koji nije bio trener Liverpoola, Arne Slot. Snimka je odmah postala viralna, a navijači su uvjereni da se Tudor zabunio

Igor Tudor osvojio je prvi bod na klupi Tottenhama. U 90. minuti Richarlison je zabio izjednačujući gol protiv Liverpoola i hrvatski trener napokon je došao do ishoda koji nije poraz. Ipak, internet bruji o mogućem gafu koji se dogodio prije početka utakmice kada su se treneri obje momčadi trebali pozdraviti.

Naime, Tudor je prišao jednom ćelavom gospodinu s leđa, našalio se s njim i pozdravio ga. To nije bio Arne Slot pa su navijači odmah na internetu počeli pričati kako se Tudor zabunio misleći da je to trener Liverpoola. Naime, radi se o zaposleniku Tottenhama, Alenu Dixonu, koji je i šogor vlasnika Tottenhama, Danija Levija. Dixon je uputio neugodan pogled prema hrvatskom treneru i zato su navijači pretpostavili da se Tudor zabunio, a snimka je postala viralna.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Na kraju se Tudor, naravno, pozdravio sa Slotom, a njegova momčad odigrala je dobru utakmicu u dvorištu orvaka Engleske. Bod je tu, napokon pozitivan rezultat te iako nije pobjeda, možda će navijači Tottenhama malo lakše disati.

