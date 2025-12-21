Obavijesti

VIDEO Vlašić dominira u Italiji! Zabio jedini gol u pobjedi Torina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Nikola Vlašić donio pobjedu Torinu protiv Sassuola! Hrvatski reprezentativac zabio iz penala, to mu je bio četvrti gol u posljednjih pet utakmica

U susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Torino je na gostovanju pobijedio Sassuolo sa 1-0, a jedini gol na utakmici zabio je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.

Hrvatski veznjak je gostima donio pobjedu realiziravši kazneni udarac u 66. minuti.Bio je to njegov četvrti gol uz dvije asistencije u posljednjih pet ligaških susreta. Vlašićev gol možete pogledati klikom OVDJE.

Torino se ovom pobjedom popeo na 12. mjesto na tablici sa 20 bodova, jedan manje od Sassuola koji je deseti.Na vrhu ljestvice je Inter sa 33 boda ispred Milana sa 32 i Napolija sa 31 bodom.

Večeras se još sastaju Fiorentina i Udinese, te Genoa i Atalanta.

