VIDEO Vlašićeva simultanka protiv Modrićevog Milana! Pogledajte gol i asistenciju

Nikola Vlašić je od ožujka ove godine bio izvan reprezentacije. Nije pružao dobre partije u Torinu pa je izbornik Zlatko Dalić šansu odlučio dati drugima. Klub mu je vjerovao, bio je jedan od lidera i najboljih igrača, dobio je i kapetansku traku, a to ga je očito motiviralo jer kako je sezona odmicala, preuzeo je dirigentsku palicu i podsjetio na fantastičnu formu otprije nekoliko godina.

Njegove predstave bile su sve blještavije i konstantnije, samim time zaslužio je i Dalićev povratnički poziv, a da je u fantastičnoj formi, Niksi je dokazao u studenome protiv Farskih Otoka i Crne Gore kada je zabio dva gola i ispostavio se najvećim dobitnikom posljednjeg ciklusa kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Gotovo sigurno je osigurao mjesto u avionu sljedeće godine, a ako nastavi s nadahnutim partijama, tko zna, možda ugrabi i mjesto u prvih 11. A kako je krenulo...

Torino je u 14. kolu Serie A ugostio Milan, a Vlašić je već u 10. minuti šokirao Luku Modrića i njegove suigrače. Domaćin je izborio penal, hrvatski nogometaš je uzeo loptu i lakoćom ga realizirao za vodstvo 1-0. I nije se Torino povukao, kako su mnogi pomislili, na krilima vodstva nastavili su dominirati i napadati, a samo sedam minuta kasnije na semaforu je stajalo 2-0!

Vlašić je osvojio loptu na svojoj polovici, vukao ju sve do ruba šesnaesterca gdje je dodao Zapati, a on nije puno razmišljao. Opalio je svom snagom i pogodio mrežu kroz ruke Mikea Maignana koji je jako loše reagirao.

Splitskom velemajstoru je to bio drugi gol ove sezone i druga asistencija u 14 nastupa, a najbolji učinak imao je prije dvije godine kada je sezonu završio s pet golova i šest asistencija.

Milan je do kraja poluvremena uspio smanjiti zaostata na 2-1, zabio je Rabiot u 23. minuti.