Obavijesti

Sport

Komentari 2
SPLITSKI ČAROBNJAK

VIDEO Vlašićeva simultanka protiv Modrićevog Milana! Pogledajte gol i asistenciju

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Vlašićeva simultanka protiv Modrićevog Milana! Pogledajte gol i asistenciju
Foto: Profimedia

Torino vodi protiv Milana (2-0) u 14. kolu Serie A, a senzacionalnu utakmicu igra hrvatski reprezentativac Nikola Clašić

Nikola Vlašić je od ožujka ove godine bio izvan reprezentacije. Nije pružao dobre partije u Torinu pa je izbornik Zlatko Dalić šansu odlučio dati drugima. Klub mu je vjerovao, bio je jedan od lidera i najboljih igrača, dobio je i kapetansku traku, a to ga je očito motiviralo jer kako je sezona odmicala, preuzeo je dirigentsku palicu i podsjetio na fantastičnu formu otprije nekoliko godina.

Pokretanje videa...

Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! 01:20
Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Njegove predstave bile su sve blještavije i konstantnije, samim time zaslužio je i Dalićev povratnički poziv, a da je u fantastičnoj formi, Niksi je dokazao u studenome protiv Farskih Otoka i Crne Gore kada je zabio dva gola i ispostavio se najvećim dobitnikom posljednjeg ciklusa kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Gotovo sigurno je osigurao mjesto u avionu sljedeće godine, a ako nastavi s nadahnutim partijama, tko zna, možda ugrabi i mjesto u prvih 11. A kako je krenulo...

CALCIO - Serie A - Torino FC vs AC Milan
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Torino je u 14. kolu Serie A ugostio Milan, a Vlašić je već u 10. minuti šokirao Luku Modrića i njegove suigrače. Domaćin je izborio penal, hrvatski nogometaš je uzeo loptu i lakoćom ga realizirao za vodstvo 1-0. I nije se Torino povukao, kako su mnogi pomislili, na krilima vodstva nastavili su dominirati i napadati, a samo sedam minuta kasnije na semaforu je stajalo 2-0!

Gol pogledajte OVDJE 

Vlašić je osvojio loptu na svojoj polovici, vukao ju sve do ruba šesnaesterca gdje je dodao Zapati, a on nije puno razmišljao. Opalio je svom snagom i pogodio mrežu kroz ruke Mikea Maignana koji je jako loše reagirao. 

Asistenciju pogledajte OVDJE 

Splitskom velemajstoru je to bio drugi gol ove sezone i druga asistencija u 14 nastupa, a najbolji učinak imao je prije dvije godine kada je sezonu završio s pet golova i šest asistencija. 

Milan je do kraja poluvremena uspio smanjiti zaostata na 2-1, zabio je Rabiot u 23. minuti. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7
FOTO: MJESTO ZA OPUŠTANJE

Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7

Cristiano Ronaldo uživa u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare", koja spaja vrhunski dizajn, snagu i privatnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025