VIDEO Vodoinstalater provozao igrača od 45 milijuna eura i postao hit: 'To inače ne radim'

Tottenham je u nedjelju teškom mukom izbacio petoligaša Tamworth iz FA Cupa. Domaćin je protiv sastava vrijednog 800 milijuna eura izdržao cijelu utakmicu bez primljenog gola, a onda u produžecima primio tri gola i oprostio se od najstarijega nogometnog natjecanja na svijetu.

Tamworth je zbog igre pobrao simpatije engleske javnosti, a u momčadi amatera posebno se istaknuo Haydn Hollis (32), stoper kojega su proglasili igračem utakmice.

Čovjek je karijeru počeo u Notts Countyju, bio je na brojnim posudbama, ali se nije uspio ostvariti kao profesionalni nogometaš. Uz usputnu nogometnu gura i karijeru vodoinstalatera, što mu je primarni posao, ali nogometni talent nije iščeznuo.

Društvenim mrežama kruži njegov potez u stilu Zinedinea Zidanea kad je izvozao Senegalca Papea Matara Sarra koji vrijedi 45 milijuna eura.

- Njihov trener mi je rekao "To ti nije dovoljno da te uzmem", a ja sam mu odgovorio "To nikad prije nisam napravio", haha. I to stvarno nije nešto što radim, to nećete više vidjeti od mene - kazao je Hollis.

Video možete pogledati OVDJE.