Obavijesti

Sport

Komentari 0
BOLNIČKI ŽIVOT

VIDEO Vonn objavila kako joj izgleda dan nakon horor loma noge: 'Oni me vraćaju u život'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 6 min
VIDEO Vonn objavila kako joj izgleda dan nakon horor loma noge: 'Oni me vraćaju u život'
Foto: Instagram

Lindsey Vonn (41) emotivnom objavom iz bolnice dirnula obožavatelje! Nakon stravičnog pada u Cortini, pokazala nevjerojatnu snagu i zahvalnost. Hoće li ovo biti kraj njezine karijere

Admiral

Jedna od najvećih alpskih skijašica svih vremena, Amerikanka Lindsey Vonn (41), javila se obožavateljima emotivnom objavom iz bolnice. Nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, koji je prekinuo njezin bajkoviti povratak sportu i vjerojatno je poslao u mirovinu, Vonn je pokazala nevjerojatnu snagu duha i zahvalnost svima koji joj pomažu na teškom putu oporavka.

Alpine Skiing - Women's Downhill Alpine Skiing - Women's Downhill Alpine Skiing - Women's Downhill
18
Foto: Aleksandra Szmigiel

Polako se vraćam osnovama'

U dirljivom videu, koji je sastavila njezina sestra Karin, Vonn je podijelila intimne trenutke iz bolničke sobe u talijanskom Trevisu. Snimka prikazuje prve, bolne korake oporavka, vježbe s fizioterapeutima, ali i tople trenutke s obitelji i medicinskim osobljem koje se brine za nju. Unatoč teškoj situaciji, vidljivoj metalnoj konstrukciji na njezinoj lijevoj nozi, video je prepun smijeha i pokazuje neslomljivu volju 41-godišnje sportašice.

"Zahvalna sam prijateljima, obitelji, mom timu i svom medicinskom osoblju koje me vraća meni samoj... Polako se vraćam u život, vraćam se osnovama i jednostavnim stvarima u životu koje najviše znače. Osmijeh. Smijeh. Ljubav", napisala je Vonn u opisu objave, dodajući kako ju je sestrino iznenađenje odmah rasplakalo i ispunilo joj srce.

Mnoge poruke podrške joj stižu, komentari poput "Drži se, mala princezo!!!" i "Želimo ti brz i sretan oporavak!" samo su neki od tisuća poruka ohrabrenja koje su joj uputili fanovi i kolege sportaši.

Kraj karijere nakon herojskog pokušaja

Ova objava dolazi samo tjedan dana nakon dramatičnog završetka njezina pokušaja povratka na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu i Cortini. Vonn, koja se umirovila 2019. zbog kroničnih bolova, šokirala je sportski svijet kada se nakon djelomične zamjene koljena odlučila vratiti natjecanjima. Unatoč godinama, dokazala je da je i dalje u samom vrhu, ostvarivši nekoliko pobjeda u Svjetskom kupu. Međutim, samo devet dana prije olimpijske utrke spusta, na treningu je potrgala prednje križne ligamente.

54
Foto: Players.co; instagram.com/players

U potezu koji je zapanjio sve, odlučila je ipak nastupiti uz pomoć posebne ortoze. Nažalost, njezina je olimpijska priča završila nakon samo 13 sekundi teškim padom u kojem je zadobila kompleksan prijelom potkoljenice. U Italiji je podvrgnuta trima uspješnim operacijama, a nakon što je otpuštena iz bolnice, priprema se za povratak u Sjedinjene Države gdje je čeka dug oporavak od procijenjenih 11 mjeseci.

Iako je njezina obitelj dala naslutiti da ovaj pad označava definitivan kraj njezine nevjerojatne natjecateljske karijere, Lindsey Vonn je u ranijim objavama poručila da "ne žali ni za čim".

Foto: Infografika/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: 'Lokosi' doveli mladog napadača iz Jordana
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: 'Lokosi' doveli mladog napadača iz Jordana

Posljednji su sati zimskog prijelaznog roka u HNL-u koji se zatvara u utorak u ponoć
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Olimpijski slalom usred mećave uzeo čak 49 žrtava, pa i dvojicu Hrvata! Zubčić je trenutačno 15.
SNIJEG OBILJEŽIO UTRKU

Olimpijski slalom usred mećave uzeo čak 49 žrtava, pa i dvojicu Hrvata! Zubčić je trenutačno 15.

Na prvoj vožnji olimpijskog slaloma u Bormiju hrvatski predstavnici nisu bili na razini; Rodeš i Kolega nisu kompletirali prvu vožnju, a Zubčić je trenutačno na 15. mjestu. Druga vožnja je u 13.30 sati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026