VIDEO Vonn objavila kako joj izgleda dan nakon horor loma noge: 'Oni me vraćaju u život'

Jedna od najvećih alpskih skijašica svih vremena, Amerikanka Lindsey Vonn (41), javila se obožavateljima emotivnom objavom iz bolnice. Nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, koji je prekinuo njezin bajkoviti povratak sportu i vjerojatno je poslao u mirovinu, Vonn je pokazala nevjerojatnu snagu duha i zahvalnost svima koji joj pomažu na teškom putu oporavka.

Polako se vraćam osnovama'

U dirljivom videu, koji je sastavila njezina sestra Karin, Vonn je podijelila intimne trenutke iz bolničke sobe u talijanskom Trevisu. Snimka prikazuje prve, bolne korake oporavka, vježbe s fizioterapeutima, ali i tople trenutke s obitelji i medicinskim osobljem koje se brine za nju. Unatoč teškoj situaciji, vidljivoj metalnoj konstrukciji na njezinoj lijevoj nozi, video je prepun smijeha i pokazuje neslomljivu volju 41-godišnje sportašice.

"Zahvalna sam prijateljima, obitelji, mom timu i svom medicinskom osoblju koje me vraća meni samoj... Polako se vraćam u život, vraćam se osnovama i jednostavnim stvarima u životu koje najviše znače. Osmijeh. Smijeh. Ljubav", napisala je Vonn u opisu objave, dodajući kako ju je sestrino iznenađenje odmah rasplakalo i ispunilo joj srce.

Mnoge poruke podrške joj stižu, komentari poput "Drži se, mala princezo!!!" i "Želimo ti brz i sretan oporavak!" samo su neki od tisuća poruka ohrabrenja koje su joj uputili fanovi i kolege sportaši.

Kraj karijere nakon herojskog pokušaja

Ova objava dolazi samo tjedan dana nakon dramatičnog završetka njezina pokušaja povratka na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu i Cortini. Vonn, koja se umirovila 2019. zbog kroničnih bolova, šokirala je sportski svijet kada se nakon djelomične zamjene koljena odlučila vratiti natjecanjima. Unatoč godinama, dokazala je da je i dalje u samom vrhu, ostvarivši nekoliko pobjeda u Svjetskom kupu. Međutim, samo devet dana prije olimpijske utrke spusta, na treningu je potrgala prednje križne ligamente.

U potezu koji je zapanjio sve, odlučila je ipak nastupiti uz pomoć posebne ortoze. Nažalost, njezina je olimpijska priča završila nakon samo 13 sekundi teškim padom u kojem je zadobila kompleksan prijelom potkoljenice. U Italiji je podvrgnuta trima uspješnim operacijama, a nakon što je otpuštena iz bolnice, priprema se za povratak u Sjedinjene Države gdje je čeka dug oporavak od procijenjenih 11 mjeseci.

Iako je njezina obitelj dala naslutiti da ovaj pad označava definitivan kraj njezine nevjerojatne natjecateljske karijere, Lindsey Vonn je u ranijim objavama poručila da "ne žali ni za čim".

Foto: Infografika/24sata