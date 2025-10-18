VIDEO Vozač se na Moto GP-u zabio u galeba! Pogledajte ovo

Na Velikoj nagradi Australije Moto GP-a, na sprint utrci slavio je Marco Bezzecchi (26),vozač Aprilije. Iako je Talijan loše startao, pobjedu u sprintu obilježio mu je sudar s galebom. To mu je treća sprint pobjeda ove sezone, a slavio je s više od tri sekunde prednosti ispred Raula Fernandeza iz Trackhousea.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Miguel Oliveira, Moto GP | Video: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Tijekom kruga za zagrijavanje uz stazu je bilo jato galebova koji su poletjeli, a jedan galeb se zabio točno u Bezzecchija. Talijan je zamalo izgubio kontrolu nad motorom i pao s motora, ali je nastavio sprint utrku. Video možete pogledati OVDJE.

Osim Bezzecchija, na drugom mjestu završio je Raul Fernandez iz Trackhousea i Pedro Acosta iz KTM Racinga na trećem mjestu.

- Žao mi je galeba i žao mi je nas jer sam se uplašio. Srećom, galeb nije oštetio motor. Nije bio samo jedan galeb, bilo ih je više i to je mogao biti masakr - izjavio je Bezzecchi za DAZN.