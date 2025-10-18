Obavijesti

Sport

Komentari 0
NESVAKIDAŠNJA NESREĆA

VIDEO Vozač se na Moto GP-u zabio u galeba! Pogledajte ovo

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Vozač se na Moto GP-u zabio u galeba! Pogledajte ovo
Foto: Screenshot Sport Klub

Žao mi je galeba i žao mi je nas jer sam se uplašio. Srećom, galeb nije oštetio motor. Nije bio samo jedan galeb, bilo ih je više i to je mogao biti masakr, rekao je pobjednik utrke

Na Velikoj nagradi Australije Moto GP-a, na sprint utrci slavio je Marco Bezzecchi (26),vozač Aprilije. Iako je Talijan loše startao, pobjedu u sprintu obilježio mu je sudar s galebom. To mu je treća sprint pobjeda ove sezone, a slavio je s više od tri sekunde prednosti ispred Raula Fernandeza iz Trackhousea. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Miguel Oliveira, Moto GP 00:56
Miguel Oliveira, Moto GP | Video: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Tijekom kruga za zagrijavanje uz stazu je bilo jato galebova koji su poletjeli, a jedan galeb se zabio točno u Bezzecchija. Talijan je zamalo izgubio kontrolu nad motorom i pao s motora, ali je nastavio sprint utrku. Video možete pogledati OVDJE

Osim Bezzecchija, na drugom mjestu završio je Raul Fernandez iz Trackhousea i Pedro Acosta iz KTM Racinga na trećem mjestu. 

- Žao mi je galeba i žao mi je nas jer sam se uplašio. Srećom, galeb nije oštetio motor. Nije bio samo jedan galeb, bilo ih je više i to je mogao biti masakr - izjavio je Bezzecchi za DAZN.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja

Kakvih godinu dana za Barbaru Matić. U 2024. je godini prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom, uzela zlato na OI u Parizu, a 17. listopada 2025. udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića
VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!
ČESTITKE MLADENCIMA

VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski judaš Filip Đinović vjenčali su se u luci pred hotelom Ambasador u Splitu. Svega malo više od godine dana nakon što su započeli vezu, izrekli su "sudbonosno da". Podsjetimo, Matić je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025