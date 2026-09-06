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IZ PRVE RUKE

VIDEO Vrtačić oduševio Pulu nokautom! Pogledajte kako je to izgledalo iz sučeva kuta

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Vrtačić oduševio Pulu nokautom! Pogledajte kako je to izgledalo iz sučeva kuta
Foto: instagram
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Vrtačiću je to bila treća pobjeda zaredom, čime je nastavio odličan niz protiv međunarodne konkurencije. Veliku večer obitelji Vrtačić upotpunio je i Andijev mlađi brat Luka

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Andi Vrtačić (31, 10-3) priredio je spektakl pred domaćom publikom u pulskoj Areni. Hrvatski MMA borac nokautirao je Sofianea Bouafiu (33, 8-5) u glavnoj borbi večeri BRAVE priredbe. Vrtačić je Francuza završio tehničkim nokautom u drugoj rundi. Nakon mirnijeg početka i ispitivanja snaga, hrvatski borac postupno je preuzimao inicijativu, a već krajem prve runde jednim je udarcem ozbiljnije uzdrmao protivnika.

U drugoj rundi Bouafia se nešto više otvorio, ali Vrtačić je to brzo kaznio. Snažnim lijevim krošeom pogodio je Francuza i poslao ga na pod, a zatim ga serijom udaraca u parteru prisilio na obranu. Sudac je ubrzo reagirao i prekinuo borbu, nakon čega je puna pulska Arena eruptirala. BRAVE je naknadno objavio i posebnu snimku završnice iz perspektive suca u kavezu. Takozvana "referee cam" jasno prikazuje trenutak u kojem Vrtačić pogađa Bouafiu, ruši ga i završava borbu udarcima na podu.

Vrtačiću je to bila treća pobjeda zaredom, čime je nastavio odličan niz protiv međunarodne konkurencije. Veliku večer obitelji Vrtačić upotpunio je i Andijev mlađi brat Luka (24, 2-0). On je u drugoj rundi tehničkim nokautom svladao Alija Hodeiba nakon vrlo zanimljivog i neizvjesnog početka borbe.

Publika je vidjela još nekoliko atraktivnih završnica. Domen Drnovšek napravio je veliki preokret protiv Erika Pletikose. Hrvatski borac bio je bolji tijekom prve runde i dobro otvorio drugu, ali je Drnovšek uspio preseliti borbu u parter i završiti je gušenjem. Amil Tutić i Ivan Kiš ponudili su jednu od najatraktivnijih borbi večeri. Obojica su od početka tražila nokaut, a Tutić je na kraju koljenom u glavu teško pogodio Kiša i završio borbu.

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U uvodnom dijelu priredbe pobjede su ostvarili i Roni Pavlović te Filip Vidak. Pavlović je gušenjem u prvoj rundi svladao Nejca Ruprehta, dok je Vidak na isti način u drugoj rundi završio Patricka Perešu.

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