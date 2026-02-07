VIDEO Vukovar u golijadi dobio Istru u debiju na Gradskom vrtu

Vukovar je pobijedio Istru 1961 3-2 u golijadi 21. kola HNL-a. Bio je ovo debi Vukovaraca na Gradskom vrtu, gdje su se preselili nakon igranja u Vinkovcima.

Osijek: SuperSport HNL, 21. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Istra 1961 | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Domaći su poveli u 15. minuti, Puljić je zabio iz odbijanca nakon što je propustio realizirati jedanaesterac. Za 2-0 je pogodio Tadić u 47. minuti, ali gosti se vraćaju dvije minute kasnije golom Marešića s bijele točke.

Prevljak je u 85. minuti pogodio za 2-2, ali dvije minute kasnije Lovro Banovec donosi pobjedu Vukovaru! Isti igrač zabio je i protiv Dinama, a potom za 24sata podijelio nepoznate detalje o sebi.

Vukovar je ovom pobjedom pobjegao s dna ljestvice i sada je deveti s 18 bodova, dok je Istra ostala treća s 30 bodova.