Obavijesti

Sport

Komentari 0
NBA NOĆ

VIDEO Wembanyama uništio LA Lakerse. Zubac će dugo biti 'out'

Piše HINA, Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Wembanyama uništio LA Lakerse. Zubac će dugo biti 'out'
Foto: Reuters

Ivica Zubac još čeka na debi za Pacerse zbog ozljede gležnja! Indiana i bez njega pobijedila Knickse 137-134 u dramatičnom produžetku. Knicksi treći na Istoku, Indiana zadnja

Admiral

Hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac zbog ozljede gležnja još čeka na debi u novoj NBA momčadi, lanjskim finalistima Indiana Pacersima koji su i bez njega uspjeli kao gosti svladati New York Knickse 137-134 nakon produžetka. Zubac još neko vrijeme neće u pogon, trener Rick Carlisle kazao je da ima ozbiljniji problem s lijevim gležnjem kojeg je uganuo još 20. prosinca.

Lani su Knicksi i Pacersi odigrali fenomenalni finale Istočne konferencije u doigravanju s nizom dramatičnih preokreta u završnici, prvenstveno u režiji Pacersa, a gosti iz Indiane su u utorak podsjetili na te susrete iako su ove sezone zbog niza ozljeda izvan konkurencije za najviše domete.

Pacersi su bili nadomak pobjede i bez produžetka, vodili su sa 124-122 kada je nakon promašaja trice Landryja Shameta procijenjeno kako je Aaron Nesmith prekršajem zaustavio Karl-Anthonyja Townsa pod obručem prije no što je isteklo vrijeme. Towns je pogodio oba slobodna bacanja i odveo dvoboj u produžetak. Kada su Pacersi 24 sekunde prije kraja produžetka poveli sa 135-126 izgledalo je kako će završnica biti formalnost, ali Knicksi su dobili loptu kod rezultata 137-134 s nekoliko sekundi na semaforu. Sekundu prije kraja Nesmith je zaustavio prekršajem Shameta, ali ovaj je promašio oba slobodna bacanja, drugo namjerno kako bi Knicksi pokušali doći do lopte skokom u napadu, no bez uspjeha.

Pascal Siakam je predvodio Pacerse sa 30 koševa, Andrew Nembhard je dodao 24 uz 10 asistencija, dok Knicksima nije bilo dovoljno 40 ubačaja Jalena Brunsona, 22 poena i 14 skokova Townsa te "triple-double" od 15 pogodaka te po 11 skokova i asistencija Josha Harta. S omjerom pobjeda i poraza 34-20 New York je treći na Istoku, dok je Indiana sa 14-40 i dalje zadnja u svojoj konferenciji.

Derbi večeri se trebao igrati u Los Angelesu gdje su Lakersi ugostili San Antonio Spurse, ali kako u domaćem sastavu nije bilo Luke Dončića, LeBrona Jamesa, Austina Reavesa i DeAndrea Aytona pobjednik je praktički bio poznat i prije početka. Spursi su ulogu favorita opravdali na impresivan način i slavili sa 136-108, a već nakon prvog poluvremena imali su velikih 84-55.

Fenomenalan je u te prve 24 minute bio Victor Wembanyama, on 37 od svojih ukupno 40 koševa zabio upravo u prvom poluvremenu, 25 u prvoj četvrtini, a dodao je i 12 skokova. Luke Kennard i Drew Timme su sa po 14 poena bili najefikasniji kod Lakersa. Spursi su drugi na Zapadu sa 37-16, dok su Lakersi pet sa 32-21.

U preostale dvije utakmice večeri pobjede su upisali domaćini, Houston Rocketsi su sa 102-95 bili bolji od Los Angeles Clippersa, dok su Phoenix Sunsi sa 120-111 nadigrali Dallas Maverickse. Kevin Durant je zabio 26 za Rocketse, Kawhi Leonard je sa 24 ubačaja bio prvo ime Clippersa u Houstonu, dok je Sunse do pobjede vodio Dillon Brooks sa 23 koša, a Naji Marshall je sa 31 pogotkom bio najefikasniji kod Mavsa.

NBA, rezultati:

  • New York - Indiana 134-137
  • Houston - LA Clippers 102-95
  • Phoenix - Dallas 120-111
  • LA Lakers - San Antonio 108-136

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira
ZLATNA OLIMPIJKA

FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. Kad se skine u bikini, zapali internet
VIDEO Jutta Leerdam se hvalila zlatnom medaljom. Nekoliko trenutaka kasnije se slomila
JOŠ JEDNA U NIZU

VIDEO Jutta Leerdam se hvalila zlatnom medaljom. Nekoliko trenutaka kasnije se slomila

"Htjela sam vam ovo pokazati jer ovo je nevjerojatno! Ja sam olimpijska pobjednica. Ovo je stvarno". Samo nekoliko trenutaka kasnije, njezina medalja je pukla

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026