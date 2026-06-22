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MEĐU NAJMLAĐIM STRIJELCIMA

VIDEO Yamal izgurao Messija pa poručio: 'Prošli SP sam gledao u učionici, a sad me moji gledaju'

Piše HINA,
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VIDEO Yamal izgurao Messija pa poručio: 'Prošli SP sam gledao u učionici, a sad me moji gledaju'
Foto: Claudia Greco

Španjolska je pregazila Saudijsku Arabiju 4-0, a 18-godišnji Lamine Yamal upisao se u povijest i gurnuo Messija niže na listi najmlađih strijelaca

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Španjolci su u drugom kolu Svjetskog nogometnog prvenstva razbili Saudijsku Arabiju 4-0, a Lamine Yamal zabio je prvi gol na svjetskim prvenstvima. I ne samo to, s 18 godina i 343 dana postao je osmi najmlađi strijelac na svjetskim prvenstvima, a na deveto mjesto je izgurao Lionela Messija.

- Bio je plan da odigram jedno poluvrijeme i odmorim se, ali prije svega da pomognem momčadi. U prvoj utakmici to doista nismo bili mi, bilo je drugačije, ali sad smo stigli i idemo po još. Odvilo se onako kako smo željeli - to što smo vodili 3-0 mi je omogućilo da se odmorim i to je bilo idealno. Kad osvojiš samo bod u utakmici u kojoj si trebao pobijediti, onda to boli. Natjeralo nas je to na razmišljanje i pomoglo nam je da ovom dvoboju pristupimo onako kako smo željeli. Oduvijek sam sanjao o tome da sam na Svjetskom prvenstvu, a to što sam postigao pogodak u svom prvom nastupu u početnoj postavi je poput sna. Gledao sam zadnje Svjetsko prvenstvo u učionici, tako da je to što sam postigao gol dok su mi majka i obitelj na tribini je ostvarenje sna.

Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia
Foto: Claudia Greco

Španjolski izbornik Luis de la Fuente je današnjom pobjedom proslavio 65. rođendan.

- Odigrali smo iznimno prvo poluvrijeme, a i drugo je bilo dobro. Prije svega, to nam omogućuje da iskoristimo ovaj zamah i suočimo se s nadolazećim važnim utakmicama. Dvoboj s Urugvajem će biti težak i vrlo tvrd. Svi smo se složili nakon analize da nam je potrebno više okomitosti i više intenziteta. Mogli ste to vidjeti u našim udarcima - od prve minute smo "davili" suparnika i držali ih u njihovom kaznenom prostoru. Jako smo sretni s pristupom, ali moramo nastaviti rasti i napredovati. Lamine je u poziciji odigrati cijelu utakmicu. Što mogu reći o Oyarzabalu? Mučili su ga sitni problemi, o kojima nismo govorili, ali on uvijek ima iznimne izvedbe.

Izbornik Saudijske Arabije Georgios Donis je poručio:

- Nismo dovoljno snažni da bismo zaustavili Španjolsku oko našeg kaznenog prostora. Napravili smo previše pogrešaka. Kad utakmica ne počne dobro, kad primiš tri gola vrlo brzo, onda postaneš nesiguran. Smirili smo momčad, ali smo bili uzdrmani. To je nešto što često vidimo na najvećim turnirima. To nije strah. No, možeš osjetiti nesigurnost kad ti ne ide dobro.

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