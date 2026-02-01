VIDEO Za ne povjerovati! Evo što se sve događalo u Koprivnici

Subotnji dan u HNL-u donio nam je mnoštvo zanimljivih događanja. Gorica je iznenadila Hajduk (1-0) i prekinula niz od pet uzastopnih utakmica u HNL-u bez pobjede, a Varaždin je gotovo pola utakmice s igračem manje pobijedio Slaven Belupo u Koprivnici 2-0.

Mnoštvo bizarnih situacija bilo je na susretu u Koprivnici, ali najbizarnija je ozljeda pomoćnog suca Dine Kneza. Uz teren Gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš ozlijedio se zbog nakupine neočišćenog snijega pored terena. Prilikom praćenja igre i lopte ugazio je u poprilično tvrdi snijeg i uganuo gležanj. Ukazala mu se pomoć od strane Belupovih liječnika i s bolnom grimasom odradio je Knez susret do kraja.

Na utakmici je pet puta pogođen okvir gola; tri puta su protivnički okvir gola gađali domaćini i dva puta gostujući nogometaši. Pogotke odluke dali su u 17. minuti Ivan Mamut s bijele točke i u 36. minuti Luka Mamić koji je samo šest minuta kasnije dobio crveni karton i ostavio Varaždin s desetoricom do kraja susreta. Mamić je u 2. minuti utakmice bio glavni akter lomljenja nosa Ljubanu Crepulji koji je morao napustiti teren.

Još jedna bizarna situacija dogodila se u 82. minuti kad je Makedonac Mario Mladenovski ušao u igru umjesto Iurija Tavaresa. Morao je nedugo nakon stupanja na teren na kratko van jer nije skinuo vjenčani prsten.

Koliko je nevjerojatnih situacija bilo kroz cijeli susret naglasio je komentator.

- Stvarno jedna nevjerojatna, bizarna utakmica. Ovo je bilo 90 minuta potpunog, pa ne znam kako bih ovo opisao uopće. Nisam siguran jesam li ikada u komentatorskoj karijeri doživio nešto slično ovome danas. Toliko toga se dogodilo danas u Koprivnici i mislim da neki klubovi ne uspiju kroz čitavu sezonu proći kroz ovo što smo danas vidjeli između Slavena i Varaždina. Tu mislim na nogometne i nenogometne stvari, odnosno one koje se tiču same igre i okolnih čimbenika.

Varaždin je ovom pobjedom preskočio Slaven Belupo i trenutačno je na četvrtoj poziciji HNL-a s 29 bodova u 20 utakmica, dok je Slaven pao na šesto mjesto s dva boda manje.