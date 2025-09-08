Obavijesti

POGLEDAJTE MAJSTORIJU

VIDEO Za sladokusce! Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene' s 20 metara. I to slabijom nogom

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SportKlub/screenshot

Kristijan Jakić srušio crnogorski zid na Maksimiru! Prvijenac za "vatrene" u 13. nastupu, briljantni gol lijevom nogom iznenadio sve

Sijevali su jedan za drugim udarci hrvatske reprezentacije pred sjevernim golom Maksimira protiv Crne Gore, ali ništa nije probijalo čvrsti zid južnih susjeda do projektila Kristijana Jakića, asa iz rukava Zlatka Dalića koji igra na neprirodnoj poziciji desnoga beka, i koji je zabio prvijenac za "vatrene" u 13. nastupu, i to slabijom, lijevom nogom, u 35. minuti.

Jakićev prvijenac za reprezentaciju pogledajte OVDJE.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Montenegro
Foto: Antonio Bronic

Igrač Augsburga je na samom kutu šesnaesterca s desne strane provozao Dritona Camaja, bacio i kapetana gostiju Stevana Jovetića u prazno, pa briljantno pogodio suprotni kut gola Danijela Petkovića. Majstorija za pamćenje i za veselje više od 20.000 navijača u Maksimiru. Jakić je debitirao za Hrvatsku u kvalifikacijama za SP u listopadu 2021. na Cipru (šest minuta).

