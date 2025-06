VIDEO Zablistala ljevica! Pašalić s dva projektila ugasio St. Louis

Marco Pašalić nastavlja briljirati u MLS-u. Hrvatski reprezentativac dvaput je zatresao mrežu u gostujućoj pobjedi svog Orlando Cityja protiv Saint Louisa 4-2. Bivši igrač Rijeke dobio je ocjenu 9.4 za svoj nastup i još jednom pokazao o kakvoj se ljevici radi.

Orlando je ekspresno krenuo u utakmicu i u 22. minuti je vodio već 3-0. U sedmoj minuti domaćina je načeo Ramiro Enrique, a onda je dvije minute nakon Pašalić prvim projektilom izvan kaznenog prostora povećao prednost na 2-0. U trku se oslobodio čuvara, namjestio se na lijevu nogu i s 20-ak metara snažno pogodio uz samu stativu. Za 3-0 ponovo je zabio Enrique, a onda se St. Louis probudio i golovima Simona Bechera (40.) i Joaa Klaussa (45+3') vratio neizvjesnost u utakmicu.

Drugo poluvrijeme bilo je bez golova do 82. minute, a onda je još jednom Pašalić pokazao u kakvoj je formi. Orlando je lako došao do obrane domaćih, lopta je stigla do Pašalića, a on je opet namjestio nišanske sprave lijeve noge i sjajno prevario golmana koji je očekivao udarac u drugi kut, ali se lopta ušuljala u prvi i time je Orlando potvrdio svoju devetu pobjedu u sezoni.

Pašalić je sada na osam golova u 19 nastupa, a uz to ima i četiri asistencije. Orlandu se isplatila investicija od pet milijuna eura koliko su dali Rijeci za usluge hrvatskog igrača. Klubu s Floride je na pettom mjestu Istočne konferencije s 33 osvojena boda, a sljedeću utakmicu igraju protiv Cincinnatija.