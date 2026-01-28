VIDEO Zafrcale iskre nakon naše pobjede! Hrvatski rukometaši završili u žestokom naguravanju

Hrvatska muška rukometna reprezentacija osigurala je plasman u polufinale Europskog prvenstva 2026. nakon infarktne pobjede protiv Mađarske (27-25) u posljednjoj utakmici glavne runde natjecanja. Ipak, veliko slavlje rukometaša i navijača zasjenile su nemile scene koje su uslijedile odmah po završetku susreta.

Naime, nakon kraja utakmice došlo je do općeg naguravanja igrača obje reprezentacije na sredini terena. Tenzije koje su se osjetile tijekom cijelog susreta eskalirale su u posljednjim sekundama, a nakon zvuka sirene došlo je do fizičkog sukoba u kojem su sudjelovali gotovo svi igrači.

Snimka prikazuje kako se igrači unose jedni drugima u lice, razmjenjuju oštre riječi i odguruju se, dok ih članovi stručnih stožera i suci pokušavaju razdvojiti.