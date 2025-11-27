Obavijesti

VIDEO Zaleđe prvo spriječilo pa spasilo Rijeku. Pogledajte zašto su poništeni golovi na Rujevici

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Screenshot/Sportklub

Rijeka je zabila u prvom dijelu, ali je Adu-Adjei bio u minimalnom zaleđu. U drugom poluvremenu je AEK- zatresao mrežu domaćina, ali se uključio VAR i poništio gol također zbog zaleđa

Rijeka igra 4. kolo Konferencijske lige protiv AEK-a iz Larnace. Prvo poluvrijeme završilo je 0-0, a Rijeku je minimalno zaleđe spriječilo da dođe do vodstva. Ipak, zaleđu su se Riječani mogli zahvaliti u 56. minuti jer su Ciprani došli do vodstva, ali je i njima gol poništen. Imala je Rijeka nekoliko prilika za gol, ali je golman AEK-a jako dobro branio.

U 36. minuti tresla se mreža gostiju. Lijepa akcija domaćih po desnoj strani, lopta dolazi do Oreča koji ju je sjajno ubacio u peterac. Tamo je uletio Adu-Adjei koji je loptu glavom pospremio u mrežu, ali je pomoćni sudac podigao zastavicu. VAR je pregledao snimku i potvrdio da se radi o nedozvoljenoj poziciji mladog Engleza te je ostalo 0-0.

Poništeni gol Rijeke pogledajte OVDJE.

Kako je sreća bila protiv rijeke u prvom dijelu, sada joj se vratila u 52. minuti. Ubačaj iz slobodnog udarca za AEK kojeg je dočekao Rijad Bajić i zabio gol. Sudac je prvo pokazao na centar i nastao je muk na Rujevici, ali onda je VAR spasio stvar i gol je poništen zbog malog zaleđa

Poništeni gol AEK-a pogledajte OVDJE.

Tekstualni prijenos utakmice pratite OVDJE.
 

