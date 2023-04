VIDEO Žaper zaigrao vaterpolo, Strukan nije dvojio ni sekunde! A onda se iskupio u 94. minuti

U derbiju kola na Rujevici Riječani su protiv Osijeka imali sve u svojim rukama do same završnice. Već su se spremali uramiti fotografiju Sergeja Jakirovića u klupskim prostorijama, no ukazao se Mihael Žaper i u 94. minuti od tragičara postao junak. Susret 27. kola HNL-a završio je 1-1.

Jer upravo je osječki veznjak zakuhao vodeći pogodak Rijeke u 31. minuti. Frigan je prošao po desnoj strani i centrirao u sredinu, a tamo je Žaper odlučio zaigrati vaterpolo. Igrao je rukom u žustrini i namjere, naravno, nije bilo, no to mu je bila mala utjeha jer je riječki dečko penal i realizirao.

Frigan je pucao po sredini, poslao Malenicu u desnu stranu i riječka pjesma je pojačala.

Domaćin je u nastavku usporio i premda je Osijek imao nekoliko izglednih šansi, iskazao se Nediljko Labrović te čuvao svoju mrežu sve do same završnice.

Tada se Žaper iskupio za potez iz prvog poluvremena, fantastično ispratio Jurčevićev ubačaj i u 94. minuti pogodio pored riječkog golmana, koji je u ovoj situaciji bio nemoćan.

Osijek i dalje nije slavio dva mjeseca, ali barem se izvukao na vrućem gostovanju i zadržao bodovnu prednost ispred Rijeke. Borba za treće mjesto i Europu bit će napeta do samog kraja.

