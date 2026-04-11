VIDEO Zašutjelo 25.000 ljudi. Pogledajte emotivne scene oproštaja od Čečija Bogdana

Karlsruher je u petak pobijedio Arminiju iz Bielefelda 4-1 u 29. kolu 2. Bundeslige uz emotivan trenutak pred početak utakmice. Domaćin se prisjetio klupske legende Srećka Bogdana koji je preminuo u srijedu u Zagrebu u 70. godini.

Igrači jedne i druge momčadi zagrljeni su se okupili oko centra i minutom šutnje prisjetili braniča koji je za klub sa zapada Njemačke od 1985. do 1993., po dolasku iz Dinama, odigrao 280 utakmica, a potom tri godine radio kao trener u omladinskoj školi.

"KSC-ove legende ne umiru", stajalo je na transparentu na tribini na kojoj su bili najžešći navijači Karlsruhera, a u nastavku je na hrvatskom pisalo: "Počivaj u miru Čeči". Nakon minute šutnje 25.000 gledatelja posljednji su ga put pozdravili pljeskom.

