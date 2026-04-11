VIDEO Zašutjelo 25.000 ljudi. Pogledajte emotivne scene oproštaja od Čečija Bogdana

VIDEO Zašutjelo 25.000 ljudi. Pogledajte emotivne scene oproštaja od Čečija Bogdana
Karlsruher je razbio Arminiju 4-1 uz emotivni oproštaj od legende Srećka Bogdana. Navijači i igrači odali su mu počast uz dirljiv transparent i pljesak

Admiral

Karlsruher je u petak pobijedio Arminiju iz Bielefelda 4-1 u 29. kolu 2. Bundeslige uz emotivan trenutak pred početak utakmice. Domaćin se prisjetio klupske legende Srećka Bogdana koji je preminuo u srijedu u Zagrebu u 70. godini.

Mursko Središće: Sprovod nogometaša i trenera Srećka Bogdana Mursko Središće: Sprovod nogometaša i trenera Srećka Bogdana Mursko Središće: Sprovod nogometaša i trenera Srećka Bogdana
Igrači jedne i druge momčadi zagrljeni su se okupili oko centra i minutom šutnje prisjetili braniča koji je za klub sa zapada Njemačke od 1985. do 1993., po dolasku iz Dinama, odigrao 280 utakmica, a potom tri godine radio kao trener u omladinskoj školi.

"KSC-ove legende ne umiru", stajalo je na transparentu na tribini na kojoj su bili najžešći navijači Karlsruhera, a u nastavku je na hrvatskom pisalo: "Počivaj u miru Čeči". Nakon minute šutnje 25.000 gledatelja posljednji su ga put pozdravili pljeskom.

Video pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi
KLIZAČKA ŠAMPIONKA

FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi

Katarina Kitarović: od prvakinje u klizanju do znanstvenice na Harvardu i Londonskom institutu! Njena nevjerojatna putanja fascinira sve, a obitelj je ponosna na njene uspjehe
FOTO Sarajka je zavela zvijezdu Premier lige. Nagovorila ga da umjesto Njemačke igra za BiH
TKO JE FATALNA INES?

FOTO Sarajka je zavela zvijezdu Premier lige. Nagovorila ga da umjesto Njemačke igra za BiH

Nogometaš Vitaly Janelt, koji vrijedi 22 milijuna eura, postao je državljanin BiH zbog ljubavi. Supruga Ines, rodom Kovač iz Sarajeva, bila je ključna u njegovoj odluci da zaigra za "zmajeve". Očekuju i prinovu

