VIDEO Zauvijek kapetan! Evo kako je Duvnjak doživio broncu

Briljantan turnir hrvatskih rukometaša koji se zasluženo vraćaju u domovinu s broncom oko vrata. Island je pao sa 34-33 i tako je Hrvatska u drami osigurala novu medalju s velikih natjecanja. Cijelu tu dramu s tribina je pratila apsolutna legenda hrvatskog i svjetskog rukometa, veliki Domagoj Duvnjak. Nije navikao biti na tribinama u ovakvim trenucima, ali je svim srcem bodrio svoje donedavne suigrače.

Duvnjak je gubio glas na tribinama, proživljavao svaku sekundu kao da je na terenu i u dresu Zvonimira Srne neprekidno navijao za Hrvatsku. Skakao je na svaki gol, primao se za glavu na svaki promašaj i pokazao da emocija prema reprezentaciji nikad nije nestala. Sjajnom kompilacijom naklonio mu se i EHF. U videu se vidi koliko Duvnjak izgara na tribinama, a naslov je sjajan: "Zauvijek kapetan!"

Isti video objavio je i danski stručnjak Rasmus Boysen koji je uz objavu ostavio krunu i time naglasio da je Duvnjak kralj rukometa. Tako se Duvnjak priključio sjajnim hrvatskim navijačima koji su sjajnim navijanjem nosili reprezentaciju do nove medalje i velikog uspjeha. Duvnjak će zauvijek ostati legenda rukometa, a kroz cijelo prvenstvo pokazao je koliko je još uvijek tu i koliko mu znači reprezentacija.