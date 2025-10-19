VIDEO Zbog ovog poteza trener Barcelone propušta El Clasico

U devetom kolu španjolske La Lige snage su odmjerili Barcelona i Girona. Katalonci nisu imali laku utakmicu protiv 19. momčadi na tablici koju su na kraju pobjedili 2-1. Na kraju prvog poluvremena rezultat je bio 1-1, a rezultat se nije mijenjao ni u drugom poluvremenu i sudac Jesus Gil Manzano je svirao četiri minute sudačke nadoknade.

Odluka suca nije se svidjela treneru Barcelone Hansiju Flicku (60) koji je pobjesnio nakon pokazanog dodatnog vremena na semaforu. Nijemac je dobio dva žuta kartona zbog prigovaranja sucu, a onda je poslan na tribine.

Pobjedu i gol Ronalda Arauja u posljednjoj minuti utakmice gledao je s tribine što ga nije spriječilo da srčano slavi pobjedu. Također je viđen kako gestikulira, dvaput je udario lijevom rukom o desnu ruku što se na ovim prostorima može smatrati kao uvreda. Na samom kraju utakmice utrčao je u teren i slavio je s igračima.

Zbog crvenog kartona Flick će propustiti El Classico sljedeće nedjelje, a prijete mu i suspenzije. Prema pisanju COPE-a, katalonski klub će se žaliti na dvostruku kaznu. Tvrde da je Flick samo pokazivao svoje emocije, a neke geste koje je pokazivao smatraju s provokativnima. Međutim one nisu spomenute u službenom izvješću glavnog suca utakmice pa se tako nadaju da neće biti veće suspenzije.

- Moje gestikulacije nisu bile usmjerene, pogotovo ne prema sucima. Nisam rekao ništa neprimjereno, niti jednom sucu. Taj pljesak je bio posvećen mojim igračima, pokušao sam ih motivirati na taj način. Zaista mi nije jasno kako su to mogli protumačiti kao nešto negativno, kao reakciju na odluku suca - rekao je Flick nakon utakmice.