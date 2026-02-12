Obavijesti

SPORNA SITUACIJA

VIDEO Zbog ovoga je Barceloni poništen gol protiv Atletica!

Piše Petar Božičević,
Radi se definitivno u centimetrima, a na kraju je presudio dodir Lewandowskog kojeg je lopta pogodila nakon udarca Fermina Lopeza

Atletico Madrid je dočekao Barcelonu u prvoj utakmici polufinala Kupa kralja i nakon prvog poluvremena imao 4-0 prednost. Ipak, Barcelona je zabila početkom drugog poluvremena, ali gol je poništen.

Cubarsi se dobro snašao u gužvi u šesnaestercu, igrači "blaugrane" su već proslavili gol, ali onda se javio VAR i nakon provjere od čak osam minuta sudac je poništio gol. Situaciju pogledajte OVDJE

Radi se definitivno u centimetrima, a na kraju je presudio dodir Lewandowskog kojeg je lopta pogodila nakon udarca Fermina Lopeza. 

