VIDEO Zbog susreta SAD-a i BiH 'zaiskrilo' i u NATO-u, javio se i svećenik: 'Već su pobjednici...'

U Bosni i Hercegovini u srijedu je rasla nervoza pred utakmicu bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije sa SAD-om koja će se igrati u četvrtak u 2 ujutro, a vlada Federacije BiH zbog toga je preporučila poslodavcima da svojim zaposlenicima osiguraju slobodan dan. Ugostitelji diljem Federacije BiH najavili su kako neće ni zatvarati svoje objetke do ranih jutrarnjih sati kako bi svima koji to žele omogućili da prate utakmicu a spremne su i brojne fan zone.

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Na displejima tramvaja u Sarajevu u srijedu su usmjesto naziva odredišta osvanula prezimena Barbareza i njegovih igrača dok se vode rasprave hoće li prevagnuti prednost domaćeg terena ili energija temeljena na ćevapima. Već samim plasmanom u tzv. nokaut fazu Svjetskog prvenstva u nogometu reprezentacija BiH ostvarila je povijesni uspjeh a nogometaši izbornika Sergeja Barbareza u novi odlučujući okršaj ulaze uvjereni kako mogu ponovo iznenaditi i iz pozicije autsajdera osigurati novu pobjedu.

- Mi smo svoj prvi cilj ostvarili, a to je plasman u nokaut fazu. Cijela Bosna i Hercegovina ponosna je na nas, a i mi smo ponosni na ono što smo uradili. Ipak, mislim da ova ekipa još nije pokazala svoj maksimum, posebno na ovom Svjetskom prvenstvu. Svi smo spremni i svjesni šta ova utakmica znači. Dat ćemo sve od sebe, pa šta bude - poručio je posredstvom lokalnih medija iz SAD veteran Edin Džeko.

Posebnu poruku uoči utakmice imali su iz stožera NATO-a u Sarajevu čiji je zapovjednik američki general James Fowler i u kojemu je angažiran veći broj američkih časnika i vojnika. U videoobjavi na Instagramu su postavili inscenirani "obračun" navijača reprezentacija BiH i SAD u kojemu na kraju intervenira general Fowler.

- Za mene osobno ovo je težak izazov jer se moja dva omiljena tima sastaju. Ono što sam naučio tijekom posljednjih nekoliko tjedana jeste strast koju reprezentacija BiH posjeduje kao i osjećaj jedinstva, ponosa i zajedništva koji pokazuje - kazao je zapovjednik NATO-a uz pojašnjenje što su prednosti svake od reprezentacija.

- Što se tiče večerašnje utakmice, izgledi za pobjedu su jasni. SAD ima prednost domaćeg terena, ali reprezentacija Bosne i Hercegovine ima izdržljivost 'pogona na ćevape' Nakon svih istraživanja i svih analiza došli smo do jasnog zaključka koji će tim biti pobjednik. Pobjednik večerašnje utakmice je... - kazao je Fowler da bi se nakon toga snimka završila uz natpis "hydration break".

Fra Danijel Rajić, župnik župe Sv. Franje u sarajevskom naselju Dobrinja do sada je zvukom crkvenih zvona proslavljao pobjede reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu zbog čega je dobio brojne zahvale i veliku medijsku pozornost. Prije početka prvenstva u svojoj je crkvi udijelio blagoslove reprezentativcima Nikoli Vasilju, Nikoli Katiću i Ivanu Bašiću.

Foto: N1 BIH

U srijedu je uoči utamice sa SAD-om poručio kako su bez obzira na ishod tog okršaja nogometaši BiH već napravili ogromnu stvar za svoju zemlju i sve ljude koji u njoj žive.

- Oni su za nas pobjednici već samim tim što su nam vratili ponos, radost zajedništvo i slogu, učinili nas ponosnim na našu domovinu i zahvalnim Bogu što imamo jedni druge - kazao je fra Danijel za televiziju N1.