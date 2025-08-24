VIDEO Žestok obračun trenera Osijeka i Hajduka. Galamili i upirali prstom jedan u drugoga

Tijekom prvog poluvremena derbija Osijeka i Hajduka na Opus Areni Gonzalo Garcia i Simon Rožman su nakratko završili oči u oči i razmijenili su par riječi.

Tenzije na derbiju bile su velike, ali je situacija prošla "ispod radara" jer se brzo primirila. No, u nastavku - novi okršaj stratega! Okidač je bio duel Čoline i Pajazitija, odnosno potez osječkog beka koji je pri ispucavanju loptom slučajno pogodio veznjaka Hajduka.

To se nije svidjelo Garciji koji je pojurio prema četvrtom sucu, a tamo je već bio Rožman. Trenerski dvojac u nekoliko narednih trenutaka razmijenio je uzavrele riječi, žestoko vičući jedan na drugoga. Upirali su prste koji su radili "sve u šesnaest". Usijane glave i temperamenti ipak su bili onako pravo sportski kakvi i trebaju biti jer su se Rožman i Garcia zaustavili samo na prepiranju.

Pohvale obojici jer tenzije i strast su sastavni dio svakog derbija, bitno je da se ne prijeđe granica dobrog, sportskog ukusa.