Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZAISKRILO NA OPUS ARENI

VIDEO Žestok obračun trenera Osijeka i Hajduka. Galamili i upirali prstom jedan u drugoga

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Žestok obračun trenera Osijeka i Hajduka. Galamili i upirali prstom jedan u drugoga
Foto: Tportal/Screenshot

Okidač je bio duel Čoline i Pajazitija, odnosno potez osječkog beka koji je pri ispucavanju loptom slučajno pogodio veznjaka Hajduka. Temperamentni Garcia i Rožman imali su si što za reći

Tijekom prvog poluvremena derbija Osijeka i Hajduka na Opus Areni Gonzalo Garcia i Simon Rožman su nakratko završili oči u oči i razmijenili su par riječi.

Tenzije na derbiju bile su velike, ali je situacija prošla "ispod radara" jer se brzo primirila. No, u nastavku - novi okršaj stratega! Okidač je bio duel Čoline i Pajazitija, odnosno potez osječkog beka koji je pri ispucavanju loptom slučajno pogodio veznjaka Hajduka.

To se nije svidjelo Garciji koji je pojurio prema četvrtom sucu, a tamo je već bio Rožman. Trenerski dvojac u nekoliko narednih trenutaka razmijenio je uzavrele riječi, žestoko vičući jedan na drugoga. Upirali su prste koji su radili "sve u šesnaest". Usijane glave i temperamenti ipak su bili onako pravo sportski kakvi i trebaju biti jer su se Rožman i Garcia zaustavili samo na prepiranju.

Pohvale obojici jer tenzije i strast su sastavni dio svakog derbija, bitno je da se ne prijeđe granica dobrog, sportskog ukusa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu
KAKVO ZDANJE

FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu

Danas se održalo svečano otvorenje jednog od najmodernijih sportskih kompleksa u regiji - V Arene, stadiona i nogometne akademije Nogometnog kluba Vardarac. Projekt vrijedan 7,3 milijuna eura zajednički su sufinancirale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske
VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'
POGLEDAJTE KRASAN GOL

VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'

Portugalski stručnjak gledao je kako donedavni napadač Dinama zabija odličan gol Fenerbahčeu na čijem golu nije bio Dominik Livaković. Mourinho Livija i dalje drži na klupi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025