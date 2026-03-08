Obavijesti

GOLOVI S DERBIJA

VIDEO Pogledajte tri gola Dinama u 38 minuta derbija!

Piše Luka Tunjić,
VIDEO Pogledajte tri gola Dinama u 38 minuta derbija!
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Zajc i Vidović doveli su "modre" u veliku prednost nakon samo 11 minuta igre, ali Rokas Pukštas vratio je domaćina u utakmicu golom u 28. minuti. Nije dugo trajalo, već je u 38. zabio Bakrar za 1-3

Admiral

Nogometaši Dinama nisu mogli zamisliti bolji početak najvećeg hrvatskog derbija protiv Hajduka u sklopu 26. kola HNL-a. "Modri" su u nedjelju gostovali na Poljudu, a za sjajan početak zagrebačkog kluba pobrinuli su se Miha Zajc i Gabriel Vidović, koji su zabili golove u sedmoj i 10. minuti utakmice.

42
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Dinamo je žestoko ušao u utakmicu, napadao je Hajduk od samog početka i nije dugo čekao da mu se to nagradi. Nakon dobre prilike Belje u drugoj minuti, Bakrar je odigrao lijepu loptu za Zajca, a Slovenac je prizemnim udarcem pogodio desni kut Silićeve mreže. 

Hajduk nije prodisao nakon primljenog gola, već je Dinamo nastavio napadati i brzo je opet slomio Hajduk. Za to je bio zaslužan Gabriel Vidović, koji se sjajno snašao na malom prostoru u velikoj gužvi pored nekoliko hajdukovca. "Izmigoljio se" kroz Hajdukovu obranu te pogodio lijevi kut za vodstvo od 2-0.

Splićani su smanjili rezultat u 28. minuti, a zabio je Rokas Pukštas iz blizine nakon što je Ron Raci pogodio stativu. 

Novi gol Dinama vidjeli smo u 38. minuti, zabio je Bakrar za 3-1 vodstvo Dinama. Nešto ranije Hajduk je zamalo izjednačio, ali Splićani su pogodili stativu. Gol pogledajte OVDJE

Utakmica je i dalje u tijeku...

