VIDEO Zlatan pokazao mišiće uz roštilj i odvrnuo hit Lepe Brene

Nogometna ikona Zlatan Ibrahimović (44), čak i nakon završetka profesionalne igračke karijere, ne prestaje intrigirati javnost. Posljednjom objavom na Instagramu ponovno je dokazao da zna kako privući pažnju, ovaj put u opuštenom, kućnom izdanju koje je oduševilo njegove milijune pratitelja.

Umirovljeni napadač podijelio je fotografiju na kojoj pozira bez majice pored modernog roštilja, pripremajući sočne odreske. U prvom planu je njegova impresivna tjelesna forma i prepoznatljive tetovaže, dok samouvjereno gleda u kameru.

Uz fotografiju je ostavio kratak, ali jasan opis koji otkriva njegove kulinarske preferencije: "Medium rare" (srednje pečeno), dajući do znanja kako točno voli svoj odrezak. Njegov ležerni stil upotpunile su trenirka i kućne papuče, pokazujući rijetko viđenu stranu. U pozadini, pak, svira hit Lepe Brene "Luda za tobom". Nije prvi put da Zlatan pokazuje afinitet prema narodnjacima, u više je navrata otkrio kako mu je jedna od omiljenih pjesama "Jutro je" Nade Topčagić.

Objava dolazi u uzbudljivom tjednu za Ibrahimovića. Samo dan ranije, 5. listopada, potvrđeno je da će upravo on biti zvijezda naslovnice za Ultimate Edition popularne videoigre EA Sports FC 26, što je izazvalo oduševljenje među fanovima diljem svijeta. Zlatan je prošli petak, 3. listopada, proslavio 44. rođendan, a tradiciju je nastavio kupnjom novog superautomobila, ovoga puta Ferrarija F80. Dok se nosi s izazovima u savjetničkoj ulozi u AC Milanu, koji je imao turbulentnu prošlu sezonu, Zlatan očito pronalazi vrijeme za opuštanje i uživanje u malim životnim zadovoljstvima.

Njegovi pratitelji, kao i uvijek, reagirali su s oduševljenjem. Komentari su se nizali, od pohvala poput "Bravo" i brojnih emotikona srca, do onih koji su isticali njegovo podrijetlo, poput komentara "Bošnjanin" i "Roots never die..". Jasno je da Zlatan i dalje ima vojsku vjernih obožavatelja koji prate svaki njegov korak. Bilo da je riječ o naslovnici globalno popularne videoigre, novom Ferrariju u garaži ili jednostavnoj fotografiji s roštilja, Zlatan Ibrahimović ostaje majstor samopromocije i ikona koja uvijek uspijeva biti u centru pažnje.