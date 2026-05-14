VIDEO 'Zmajevi' će dobiti novo gnijezdo: Evo kako će izgledati nacionalni stadion BiH u Zenici

Nakon višegodišnjih rasprava, Bosna i Hercegovina napokon je donijela odluku - novi dom nogometne reprezentacije gradit će se u Zenici. Na mjestu kultnog stadiona Bilino Polje niknut će moderno zdanje, a videosimulacija budućeg izgleda već je izazvala velik interes navijača. Projekt je dio šireg vala ulaganja u nogometnu infrastrukturu diljem zemlje, s radovima koji su u tijeku ili se planiraju na stadionima u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci i drugim gradovima.

Novi nacionalni stadion bit će rezultat potpune rekonstrukcije Bilinog Polja, a projekt potpisuje zenički biro "Aksa". S kapacitetom od 18.000 sjedećih mjesta, arena će zadovoljavati najviše standarde Fife i Uefe te pripadati elitnoj kategoriji. Planirani su moderni sadržaji poput svlačionica, prostorija za doping kontrolu, VIP loža i prostora za medije, čime će se osigurati vrhunski uvjeti za igrače i posjetitelje. Osim reprezentacije, stadion će kao domaći teren koristiti i NK Čelik.

Prema najavama iz Nogometnog saveza BiH, koji projekt vodi u partnerstvu s Gradom Zenicom, očekuje se da kompletna projektna dokumentacija bude gotova do kolovoza 2026. godine, nakon čega se planira početak radova. Cijena izgradnje procjenjuje se na oko 65 milijuna eura

​- Ovo je dugoročno važan korak za razvoj bh. nogometa i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za sve selekcije - izjavio je predsjednik NSBiH Vico Zeljković.

Istovremeno, diljem BiH traju značajna ulaganja u stadione. Željezničar je započeo izgradnju nove južne tribine na Grbavici vrijednu 4,7 milijuna KM. Velež i GOŠK natkrivaju tribine na svojim stadionima, a osigurana su i sredstva za radove u Posušju i Banjoj Luci, gdje će Borac renovirati istočnu i izgraditi južnu tribinu.