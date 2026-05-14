Obavijesti

Sport

Komentari 0
PREKASNO ZDANJE

VIDEO 'Zmajevi' će dobiti novo gnijezdo: Evo kako će izgledati nacionalni stadion BiH u Zenici

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO 'Zmajevi' će dobiti novo gnijezdo: Evo kako će izgledati nacionalni stadion BiH u Zenici
Foto: Nogometni Savez Bosne i Hercegovine

Zenica dobiva novi dom za reprezentaciju! Na mjestu Bilinog Polja niče moderni stadion vrijedan 65 milijuna eura. Projekt izazvao oduševljenje navijača diljem BiH

Admiral

Nakon višegodišnjih rasprava, Bosna i Hercegovina napokon je donijela odluku - novi dom nogometne reprezentacije gradit će se u Zenici. Na mjestu kultnog stadiona Bilino Polje niknut će moderno zdanje, a videosimulacija budućeg izgleda već je izazvala velik interes navijača. Projekt je dio šireg vala ulaganja u nogometnu infrastrukturu diljem zemlje, s radovima koji su u tijeku ili se planiraju na stadionima u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci i drugim gradovima.

Novi nacionalni stadion bit će rezultat potpune rekonstrukcije Bilinog Polja, a projekt potpisuje zenički biro "Aksa". S kapacitetom od 18.000 sjedećih mjesta, arena će zadovoljavati najviše standarde Fife i Uefe te pripadati elitnoj kategoriji. Planirani su moderni sadržaji poput svlačionica, prostorija za doping kontrolu, VIP loža i prostora za medije, čime će se osigurati vrhunski uvjeti za igrače i posjetitelje. Osim reprezentacije, stadion će kao domaći teren koristiti i NK Čelik.

Prema najavama iz Nogometnog saveza BiH, koji projekt vodi u partnerstvu s Gradom Zenicom, očekuje se da kompletna projektna dokumentacija bude gotova do kolovoza 2026. godine, nakon čega se planira početak radova. Cijena izgradnje procjenjuje se na oko 65 milijuna eura

​- Ovo je dugoročno važan korak za razvoj bh. nogometa i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za sve selekcije - izjavio je predsjednik NSBiH Vico Zeljković.

Istovremeno, diljem BiH traju značajna ulaganja u stadione. Željezničar je započeo izgradnju nove južne tribine na Grbavici vrijednu 4,7 milijuna KM. Velež i GOŠK natkrivaju tribine na svojim stadionima, a osigurana su i sredstva za radove u Posušju i Banjoj Luci, gdje će Borac renovirati istočnu i izgraditi južnu tribinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Megavodič 24sata o SP-u 2026. Sve ekipe i zvijezde Mundijala!
SAMO NA NAŠEM PORTALU

Megavodič 24sata o SP-u 2026. Sve ekipe i zvijezde Mundijala!

Koji su im najveći uspjesi, koliko vrijede, tko su najskuplji igrači, kako su došli do SP-a, zanimljvosti... Sve o 48 selekcija koje su se plasirale u Ameriku samo na portalu 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026