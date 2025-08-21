Obavijesti

PO JAKOJ KIŠI

VIDEO Zrinjski Igora Štimca namučio Utrecht pa ipak izgubio

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HŠK Zrinjski Mostar/Facebook

Uzvratni susret igra se za tjedan dana u Utrechtu. Ako i ispadne od Utrechta, momčad Igora Štimca osigurala je sudjelovanje u Konferencijskoj ligi

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara izgubili su na svom terenu od nizozemskog Utrechta 0-2 u prvom susretu doigravanja za Europsku ligu

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Fešta navijača Zrinjskog 01:16
Fešta navijača Zrinjskog | Video: 24sata Video

Zrinjski je u prvome dijelu igre bio bolja momčad protiv favoriziranog Utrechta, a igrači Igora Štimca zadavali su muke Nizozemcima i kreirali nekoliko ozbiljnih prigoda. 

Ipak, momčad Utrechta povela je u 39. minuti susreta kada je s 11 metara bio precizan David Min. Sudac Georgi Kabakov je na signaliziranje VAR-a dosudio najstrožu kaznu iako je ruka Petra Mamića bila na travnjaku. Drugi gol postigao je Jensen u 85. minuti susreta nakon sjajnog protuudara gostiju. 

Golove pogledajte OVDJE

Foto: HŠK Zrinjski Mostar/Facebook

Uzvratni susret igra se za tjedan dana u Utrechtu. Ako i ispadne od Utrechta, momčad Igora Štimca osigurala je sudjelovanje u Konferencijskoj ligi. 

