VIDEO Zrinjski Igora Štimca namučio Utrecht pa ipak izgubio

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara izgubili su na svom terenu od nizozemskog Utrechta 0-2 u prvom susretu doigravanja za Europsku ligu.

Zrinjski je u prvome dijelu igre bio bolja momčad protiv favoriziranog Utrechta, a igrači Igora Štimca zadavali su muke Nizozemcima i kreirali nekoliko ozbiljnih prigoda.

Ipak, momčad Utrechta povela je u 39. minuti susreta kada je s 11 metara bio precizan David Min. Sudac Georgi Kabakov je na signaliziranje VAR-a dosudio najstrožu kaznu iako je ruka Petra Mamića bila na travnjaku. Drugi gol postigao je Jensen u 85. minuti susreta nakon sjajnog protuudara gostiju.

Uzvratni susret igra se za tjedan dana u Utrechtu. Ako i ispadne od Utrechta, momčad Igora Štimca osigurala je sudjelovanje u Konferencijskoj ligi.