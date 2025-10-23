HŠK Zrinjski poražen od Mainza 1-0, iako su veći dio utakmice igrali s igračem manje! Crveni karton za Igora Savića u 38. minuti, ali borbenost momčadi Igora Štimca oduševila je navijače
VIDEO Zrinjski uz trenutak ludila svog igrača minimalno izgubio kod bundesligaša
Nogometaši Hrvatskoga športskog kluba Zrinjski pružili su odličan otpor u 2. kolu Konferencijske lige, ali su protiv njemačkog Mainza na MEWA Areni doživjeli minimalan poraz od 1-0, iako su veći dio utakmice igrali s igračem manje. Mainz je do pobjedničkog gola došao u 24. minuti, kad je domaći napadač Nelson Weiper u mrežu poslao loptu koja mu se odbila od vratnice.
Video pogledajte OVDJE.
Momčad pod vodstvom bivšeg hrvatskog izbornika Igora Štimca pokazala je iznimnu borbenost i organiziranost, iako je od 38. minute bila brojčano inferiorna, nakon što je isključen Igor Savić zbog brutalnog starta kopačkom na koljeno protivničkog igrača.
Crveni karton pogledajte OVDJE.
U drugom poluvremenu Kerim Memija spriječio je drugi gol Mainza izbacivši loptu s gol-crte nakon što je gostujući vratar Goran Karačić otišao u prazno. Sljedeći protivnik Zrinjskog u Konferencijskoj ligi je ukrajinski Dinamo Kijev. U trećem kolu Zrinjski će gostovati u Lublinu 6. studenoga.
