VIDEO Zrinjski uz trenutak ludila svog igrača minimalno izgubio kod bundesligaša

Nogometaši Hrvatskoga športskog kluba Zrinjski pružili su odličan otpor u 2. kolu Konferencijske lige, ali su protiv njemačkog Mainza na MEWA Areni doživjeli minimalan poraz od 1-0, iako su veći dio utakmice igrali s igračem manje. Mainz je do pobjedničkog gola došao u 24. minuti, kad je domaći napadač Nelson Weiper u mrežu poslao loptu koja mu se odbila od vratnice.

Momčad pod vodstvom bivšeg hrvatskog izbornika Igora Štimca pokazala je iznimnu borbenost i organiziranost, iako je od 38. minute bila brojčano inferiorna, nakon što je isključen Igor Savić zbog brutalnog starta kopačkom na koljeno protivničkog igrača.

U drugom poluvremenu Kerim Memija spriječio je drugi gol Mainza izbacivši loptu s gol-crte nakon što je gostujući vratar Goran Karačić otišao u prazno. Sljedeći protivnik Zrinjskog u Konferencijskoj ligi je ukrajinski Dinamo Kijev. U trećem kolu Zrinjski će gostovati u Lublinu 6. studenoga.