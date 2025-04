VIDEO Zubac 57. put do double doublea u sezoni, Nikola Jokić rekordom ušao u povijest NBA-a

Hrvatski košarkaški reprezentativac Ivica Zubac dva dana nakon premijernog triple-doublea protiv Houstona nastavio je s igrama na visokom nivou. U tijesnoj pobjedi LA Clippersa kod Sacramenta 101-100 Čitlučanin je zabio 17 koševa uz deset skokova, što mu je već 57. put ove sezone da utakmicu završava s dvoznameknastim učinkom u te dvije rubrike.

Clippersi su nadomak izravnog plasmana u doigravanje, na petom mjestu Zapadne konferencije imaju omjer kao Denver (49-32), a zadnju utakmicu prvog dijela sezone imaju u nedjelju navečer po hrvatskom vremenu na gostovanju kod Golden Statea. James Harden protiv Kinga je imao triple-double s 23 koša, 11 skokova i deset asistsencija, Kawhi Leonard ubacio 28, a kod poraženih je Zach LaVine imao 26 poena.

Glavna priča večeri na američkim parketima pripada Nikoli Jokiću. Srpski centar okrunio je sjajnu sezonu rekordom NBA lige. Zvijezda Denver Nuggetsa, naime, postao je tek treći igrač u povijesti najjače košarkaške lige svijeta koji je regularnu sezonu završio s prosjekom triple-double učinka. Ono što njegov podvig čini apsolutno jedinstvenim jest činjenica da je Jokić prvi centar kojem je to pošlo za rukom, pridruživši se tako legendama Oscaru Robertsonu i svom sadašnjem suigraču Russellu Westbrooku.

Foto: Ron Chenoy

Povijesni podvig centra iz Sombora

Trenutak za pamćenje dogodio se tijekom utakmice protiv Memphisa. Jokiću je bila potrebna četvrta asistencija na toj utakmici kako bi i matematički osigurao prosjek od najmanje 10 asistencija po susretu, uz već ranije osigurane dvoznamenkaste prosjeke u poenima i skokovima. Svojom 700. asistencijom sezone, koju je uputio Christianu Braunu krajem prvog poluvremena (iako je službeno potvrđena tek na poluvremenu nakon korekcije statistike), Jokić je prešao čarobnu granicu. Utakmicu je završio sa stilom, upisavši 34. triple-double sezone s 26 poena, 16 skokova i 13 asistencija, vodeći Nuggetse do pobjede 117-109.

Prije Jokića, samo su dvojica igrača uspjela ostvariti ovaj nevjerojatan statistički podvig. Oscar "The Big O" Robertson bio je pionir, ostvarivši to u sezoni 1961/62. za Cincinnati Royalse. Njegov se uspjeh desetljećima smatrao gotovo nedostižnim. Russell Westbrook je zatim pomaknuo granice, napravivši to čak četiri puta (triput s Oklahoma City Thunderom i jednom s Washington Wizardsima). No, i Robertson i Westbrook su bekovi, igrači koji po prirodi svoje pozicije imaju loptu u rukama znatno češće nego centri. Upravo zato Jokićev uspjeh odjekuje još snažnije, on je redefinirao ulogu centra u modernoj košarci. Samo su Wilt Chamberlain i Domantas Sabonis prije njega uspjeli kao centri imati sezonu s prosjekom od 10+ poena, 10+ skokova i 6+ asistencija, što dodatno naglašava koliko je Jokićevih više od deset asistencija izvanredno.

Rekordi Nikole Jokića

Ova sezona nije bila samo povijesna zbog triple-double prosjeka, već je za Jokića bila i statistički najimpresivnija u karijeri na više razina. Osigurao je najbolje prosjeke karijere u koševima (blizu 30 po utakmici) i asistencijama (preko 10), kao i drugi najbolji skakački prosjek. Također je postavio osobne rekorde po broju pogođenih trica i postotku šuta za tri poena.

Jokić je postao prvi član ekskluzivnog "triple-double kluba" koji je u takvoj sezoni šutirao preko 40 posto za tri poena. Zapravo, nijedan igrač u povijesti NBA lige, bez obzira na poziciju, nije uspio prosječno bilježiti dvoznamenkasti broj skokova uz šut za tricu bolji od 40 posto. Jokić je, kao centar, uspio upravo to, i tako dodao još jednu dimenziju nevjerojatnoj ofenzivnoj igri. Vrhunac sezone bio mu je 1. travnja kada je protiv Minnesota Timberwolvesa zabio 61 poen uz 10 skokova i 10 asistencija, postavivši novi NBA rekord za najviše poena u ostvarenom triple-doubleu.

Borba za MVP-a

Unatoč sezoni koja se može opisati samo kao jedna od najvećih individualnih ostvarenja u povijesti lige, Jokićeva četvrta MVP titula nije zajamčena. Vodio je tijesnu utrku sa Shaijem Gilgeous-Alexanderom iz Oklahoma City Thundera, koji je prema mnogim prognozama i kladionicama favorit. Privremeni trener Nuggetsa, David Adelman, najbolje je sažeo situaciju:

- Ako Nikola ne osvoji MVP nagradu, bit će to najbolja sezona svih vremena koja nije okrunjena tom titulom.

Zanimljivo je da ni Robertson ni Westbrook nisu uvijek osvajali MVP nagradu u triple-double sezonama. Robertson je 1962. izgubio od Billa Russella, dok je Westbrook MVP bio samo jednom od četiri puta kada je imao takav prosjek. Čini se da samo postizanje triple-double prosjeka, koliko god rijetko i impresivno bilo, ne garantira automatski najprestižnije individualno priznanje, bilo zbog snage konkurencije ili zamora glasača.

Neovisno o ishodu MVP utrke, Nikola Jokić je s prosjekom od 29,8 poena, 12,8 skokova i 10,3 asistencija (prije posljednje utakmice sezone) zacementirao mjesto u statističkim knjigama. Sa 164 triple-doublea u karijeri (drugi na vječnoj listi iza Westbrooka), tri MVP titule i ovim povijesnim prosjekom, "Joker" nastavlja pomicati granice i oduševljavati ljubitelje košarke diljem svijeta.

Dok njegov donedavni klub Dallas iščekuje play-in turnir jer drži posljednju, desetu poziciju u Zapadnoj konferenciji s omjerom 39-42, Luka Dončić nakon gostovanja u Teksasu na domaćem je parketu pružio još jednu vrhunsku partiju u dresu Lakersa u pobjedi nad Houstonom 140-109. Slovenac se zaustavio na 39 koševa, osam skokova i sedam asistencija, nadmašivši protivničkog igrača Cama Whitmorea s 34 koša i osam skokova. Lakersi su treći na Zapadu s omjerom 50-31, Houston je ranije osigurao broj dva s dvije pobjede više.

NBA, rezultati

Sacramento - LA Clippers 100-101

New Orleans - Miami 104-153

Denver - Memphis 117-109

Detroit - Milwaukee 119-125

Indiana - Orlando 115-129

Philadelphia - Atlanta 110-124

Boston - Charlotte 130-94

New York - Cleveland 102-108

Chicago - Washington 119-89

Dallas - Toronto 124-102

Minnesota - Brooklyn 117-91

Utah - Oklahoma City 111-145

Phoenix - San Antonio 117-98

Portland - Golden State 86-103

LA Lakers - Houston 140-109