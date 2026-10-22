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NBA NOĆ

VIDEO Zubac briljirao u drami protiv Pelicansa! Dončić zasuo Warriorse, pogodio je i s centra

Piše 24sata,
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VIDEO Zubac briljirao u drami protiv Pelicansa! Dončić zasuo Warriorse, pogodio je i s centra
Foto: Stephen Lew
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NBA startao vatreno: Zubac blistao u drami za Indianu, Dončić i Kessler razbili Warriorse, a Edwards uništio Miami

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Nova NBA sezona otvorena je uzbudljivim utakmicama i sjajnim pojedinačnim izvedbama diljem lige. Indiana Pacersi su u dramatičnoj završnici svladali New Orleans Pelicanse uz dominaciju hrvatskog centra, dok su pobjede u derbijima večeri upisali i Los Angeles Lakersi te Minnesota Timberwolvesi.

Zubac i Haliburton vodili Pacerse do pobjede

Indiana Pacersi ušli su u novu sezonu pobjedom nad New Orleans Pelicansima rezultatom 123-120. Utakmica je prelomljena u posljednjoj četvrtini, u koju je Indiana ušla sa šest poena zaostatka, ali je zahvaljujući brzoj seriji i odličnoj igri u oba smjera uspješno preokrenula rezultat.

Hrvatski centar Ivica Zubac briljirao je na otvaranju sezone. Upisao je "double-double" učinak sa 16 poena i 15 skokova, čime je bio najbolji skakač na terenu. Tome je dodao dvije blokade i impresivan šut iz igre 7/12 tijekom 34 minute provedene na parketu. Njegovi blokovi i skokovi u obrani dali su Indiani potrebnu čvrstinu pod košem.

Veliki povratak na teren imao je Tyrese Haliburton, koji je zabio 23 poena i podijelio 12 asistencija u svojoj prvoj utakmici nakon teške ozljede Ahilove tetive koju je zaradio u finalu prije više od godinu dana. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Pascal Siakam s 30 poena.

Kod Pelicansa se istaknuo Dejounte Murray s 23 poena i sedam asistencija. Zion Williamson zabio je 22 poena, ali je promašio ključni pokušaj pod samim košem u posljednjim sekundama utakmice, čime su nestale nade za produžetke. Karlo Matković nije igrao zbog ozljede.

Lakersi razbili Warriorse, debi Kesslera za pamćenje

U dvoboju velikih zapadnih rivala, utakmica Los Angeles Lakersi - Golden State Warriorsi završila je uvjerljivom pobjedom domaćina 127-105. Lakersi su dominirali u drugoj i trećoj četvrtini, pokazujući veliku napadačku moć protiv indisponirane gostujuće obrane.

Luka Dončić predvodio je Lakerse s 28 koševa, osam skokova i sedam asistencija, potvrdivši status novog vođe momčadi nakon odlaska LeBrona Jamesa. Slovenac je pogodio i spektakularan šut s centra terena na isteku prvog poluvremena. Sjajan je bio i Austin Reaves, koji je ubacio 23 poena.

Ipak, apsolutni hit večeri bio je debi novog centra Walker Kesslera za momčad iz Los Angelesa. Zabio je 26 poena uz nevjerojatan i savršen šut iz igre 12/12 te uhvatio devet skokova. Njegovih 12 pogodaka bez promašaja drugi je najbolji takav učinak u povijesti franšize i prvi nakon Wilta Chamberlaina.

Kod Warriorsa je najviše pokazao Stephen Curry, koji je utakmicu završio s 23 poena na otvaranju svoje osamnaeste sezone. Njegova momčad imala je velikih problema s obranom u drugom poluvremenu, dopustivši protivniku da lako dolazi do poena iz tranzicije.

Najbolje trenutke pogledajte OVDJE.

Edwards pokvario debi Giannisa u Miamiju

Minnesota Timberwolvesi su u gostima slavili protiv Miami Heata s visokih 131-106. Gosti su iskoristili nevjerojatnu šutersku večer i potpuno razbili domaćina, s zabili su čak 21 tricu.

Anthony Edwards odigrao je fenomenalnu utakmicu za Minnesotu, zaustavivši se na nevjerojatnih 45 poena. Mladi je bek ubacio čak devet trica, što je bila jedna trica više od onoga što je cijela momčad Miamija zajedno uspjela pogoditi.

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Giannis Antetokounmpo imao je impresivan debi za Heat, srušio je klupski rekord s 35 poena u svojoj prvoj utakmici. Međutim, to nije bilo dovoljno za pobjedu jer je momčad Miamija jako loše šutirala izvana, pogodivši tek osam od 33 pokušaja za tri poena, što je iznimno slabih 24 posto uspješnosti.

​- Moramo vjerovati u ono što radimo - kratko je izjavio Antetokounmpo nakon utakmice.

*uz korištenje AI-a

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