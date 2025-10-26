VIDEO Zvijezda Dortmunda bjesnila zbog zamjene, Kovač poručio: Nepotrebno ponašanje

Borussia Dortmund pobijedila je 1-0 u osmom kolu Bundeslige, a gol za pobjedu zabio je Beier u 96. minuti. Dugo su "crno-žuti" lomili suparnika, a Niko Kovač je u 79. minuti iz igre izvukao Karima Adeyemija, što krilnom napadaču nije najbolje sjelo.

Kamere su ga snimile kako je na klupi agresivno bacio bodu s vodom, a cijelu je situaciju komentirao hrvatski trener nakon utakmice.

- Mislim da je takvo ponašanje nepotrebno. Jer ja igračima uvijek kažem i to je prilično jednostavno: Ako ne želiš izaći, onda tvoj prijatelj Maxi Beier ili tko god da je neće ući. Ako si u stanju dozvoliti si da ne izađeš - u redu, ostaješ 90 minuta. Ali molim te, riješi to sa svojim kolegom - rekao je Kovač i dodao:

- Mi smo momčad, nogomet je momčadski sport i samo tako možemo biti uspješni. Imamo sjajnu momčad, sjajnu klupu. Svaki pojedinac igra za reprezentaciju i imamo sreću da imamo skoro ništa ozlijeđenih. Uskoro se vraća i Emre Can, tad ću neke opet morati poslati na tribinu. Ali ono s bocom je jednostavno nepotrebno… on je odrasla osoba - zaključio je Hrvat.

Borussia Dortmund je treća momčad njemačkog prvenstva sa 17 bodova, a Adeyemi je zabio tri gola i isto toliko ih namjestio u 10 utakmica ove sezone.