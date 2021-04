Još uvijek skupljamo dojmove, kao da nismo svjesni što smo napravili u Duisburgu. Ma uvijek je nakon pobjede dobar osjećaj, a gdje neće tek biti nakon ovakve, kaže nam Arijan Ademi.

Sjeverna Makedonija je u srijedu šokirala nogometni svijet, u kvalifikacijskom dvoboju za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Katar u gostima svladala (2-1) Njemačku. A jedan od junaka Makedonaca bio je Arijan Ademi koji je asistirao za pobjednički gol Elmasa.

- Nismo odmah putovali u Makedoniju već smo noćili u Njemačkoj, pa smo poslije utakmice u miru sjeli, podijelili dojmove, malo i proslavili. No, bit će vremena i za slavlje, idemo utakmicu po utakmicu.

Koliko ste čestitki dobili nakon pobjede u Njemačkoj?

- Ma puno. Kad sam vidio broj poruka nakon utakmice, postao sam svjestan našeg rezultata. Nisam se stigao još svima javiti i zahvaliti pa koristim priliku da to napravim i ovim putem.

U ovom kvalifikacijskom ciklusu za Svjetsko prvenstvo u Kataru poraženi ste u Rumunjskoj, pa ste slavili protiv Lihtenštajna i Njemačke...

- To je nogomet. I zato je to najbolji mogući posao na svijetu. Odlaziš u Njemačku, svi ti daju promil šanse, a ti se onda vratiš s tri boda. No, ova pobjeda će značiti nešto tek kada ostvarimo konačni cilj. Jer, što vrijedi tri boda ovdje ako ih ne uzmemo tamo gdje trebamo uzeti.

Ipak, diljem Europe odjeknulo je kako je Sjeverna Makedonija nadigrala Njemačku...

- Ma pustite vi sada to "nadigrali smo ih" i slično. Imala je Njemačka svoje prilike i nije to bilo baš tako lako kako se želi pokazati. Sve su to top igrači, favoriti za osvajanje svakog natjecanja na kojem se pojave, ali nisu vanzemaljci.

Što ćete najviše pamtiti iz ove za Makedonce povijesne večeri u Duisburgu?

- Nevjericu na licima suigrača kada je sudac odsvirao kraj. Kao da sami sebe pitamo je l' moguće da smo tukli Nijemce na njihovom terenu. No, i oni su bili izuzetno korektni. Sve su to profesionalci koji se znaju ponašati sukladno svojoj reputaciji. I svi su nam čestitali.

Je li vam ovo jedna od dražih, barem reprezentativnih, pobjeda?

- Pa ajmo reći da je jedna od dražih. Bilo je tu utakmica s Dinamom i reprezentacijom koja su takvog ranga.

I kakva vas je fešta dočekala u Skopju?

- Ma dok razgovaramo, još se nalazim u Njemačkoj i čekam avion za Skopje tako da ne znam je li nam spremaju doček, ali bit će vremena za slavlje. Samo da nastavimo ovim smjerom - završio je Arijan Ademi.