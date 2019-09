'Vidjet ćemo hoće li nam Gojak i Hajrović trebati za Man. City'

Dinamo je odradio sjajnih 90 minuta, potpuno nadigrao (4-0) Lokomotivu, tako stigao do novih bodova u prvoligaškom društvu. Zabijali su Kadzior, Olmo, Oršić i Gavranović, a nogometaši Gorana Tomića mogli su u Kranjčevićevoj ulici primiti deset golova...

- Mislim da smo odigrali vrlo ozbiljnu utakmicu, od prve minute smo kontrolirali dvoboj, nismo Lokomotivi dali da se razmaše. Oni su inače doma jako efikasni i dobro igraju, ali bez obzira na to bili smo uvjerljivi. Mogla je biti i veća pobjeda, ali zadovoljan sam odgovorom onih koji su igrali i danas i u Kupu, tako treba nastaviti - rekao je Nenad Bjelica, pa dodao:

- Ne znam je li nam ovo najbolja prvenstvena utakmica sezone, bili smo dobri i protiv Gorice, Slaven Belupa, prvu s Lokomotivom... Ali da, može se reći da je ovo bila jedna od najboljih utakmica. Theophile se požalio na zadnju ložu, vidjet ćemo kakvo je stanje s njim. Mislim da je to bilo zbog terena, bio je dosta tvrd. Dilaver dosta dobro trenira, on će biti spreman za City.

A tko neće biti spreman za dvoboj s najskupljom momčadi današnjice?

- Već znate da su nam izvan stroja Lešković i Andrić, a nekih četiri-pet dana neće biti ni Majera. On je napravio neki pokret na treningu, požalio se na bol u koljenu. Gojak i Hajrović? Vidjet ćemo hoće li ići u Manchester, vidjet ćemo trebaju li nam oni ili ne. Meni uvijek igraju oni najspremniji, oni koji su i fizički i psihički u najboljem stanju za tu utakmicu. Tako će biti i dalje.

Tko skautira Man. City?

- Jasmin Osmanović i Rene Poms idu u Liverpool na utakmicu protiv Evertona, a onda će nas u ponedjeljak dočekati u Engleskoj. Gledat ćemo Man. City i analizirati ih, do sada je fokus bio na Kupu i ovoj utakmici s Lokomotivom, sada se počinjemo baviti Ligom prvaka. Sve je jasno, oni su veliki favoriti, no potražit ćemo način na koji bi ih mogli iznenaditi. Brzi su i neugodni, neće ih biti lako držati pod kontrolom.

Nenada Bjelicu je danas zasmetala tek realizacija...

- Moglo je to biti efikasnije, već u prvom dijelu smo mogli biti precizniji. Ali, zabiti četiri gola Lokomotivi, pa i stvoriti još čitav niz prilika je sjajna stvar. A tko zna, možda smo koji gol ostavili za Manchester City. Kako ćemo igrati protiv njih? Ne znam, još ih nismo analizirali, tek sada počinjemo razmišljati o toj utakmici - završio je Bjelica.

Goran Tomić bio je prilično ljutit načinom na koji se Lokomotiva raspala u drugom dijelu...

- Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi. Utakmicu bih podijelio u dva dijela, period do 60. minute i od 60. minute. Presudila nam je neoprostiva pogreška u sredini terena, izgubili smo jednu loptu za 2-0, pa je do kraja utakmice bilo samo pitanje koliko ćemo golova primiti. Predali smo se, rasuli smo se i to me jako zasmetalo. Kod Dinama ne treba spominjati kvalitetu, oni su počeli igrati jednostavno i zabijati. Nas je spašavao Grbić, uz njega su još samo Sammir i Budimir zaslužili pozitivne ocjene - rekao je Goran Tomić, pa dodao:

- Poslije tog drugog gola dogodio nam se 'blackout', predali smo se, to me jako ljuti. Tu je trebalo biti više želje i htijenja, nije isto gubiti s 2-0 ili 4-0. Smeta me to, raširili smo se naivno i primali golove. Voda je išla na mlin Dinamu, oni su to znalački kažnjavali, za nas je utakmica završila poslije drugog gola Dinama. Sljedeće utakmice? Imamo težak raspored, idemo Rijeci na Rujevicu, pa imamo tešku utakmicu s Hajdukom. Možda nam je i dobro došla jedna ovakva utakmica, da neki dečki vide što je pravi nogomet.