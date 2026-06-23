Vidovnjak: Poništit ću afričku magiju protiv Kanea. Poslat ću mu vibracije prije utakmice...

Uoči ključne utakmice Svjetskog prvenstva između Engleske i Gane, kapetan Harry Kane našao se u središtu bizarnog nadnaravnog sukoba. Nakon što je ganski spiritualist najavio da će vudu magijom zaustaviti napadača Bayerna, svjetski poznati vidovnjak Uri Geller uključio se kako bi pružio metafizičku zaštitu engleskoj zvijezdi.

Foto: Hannah McKay

Utakmicu grupne faze zasjenile su tvrdnje spiritualista Nana Kwakua Bonsama. Zloglasni vrač, koji je 2014. tvrdio da je odgovoran za ozljedu Cristiana Ronalda, izjavio je da radi na neutralizaciji Kaneovog golgeterskog učinka.

​- Radim na Harryju Kaneu. Ne želim mu nanijeti tešku ozljedu, samo ga želim zaustaviti u utakmici protiv moje zemlje. Odradit ću svoj posao kako bih pomogao Gani - poručio je Bonsam.

Poznati TV mistik Uri Geller odmah je najavio protuofenzivu kako bi zaštitio kapetana Engleske od bilo kakvih duhovnih smetnji. Izrazio je potpuno povjerenje u svoje sposobnosti, ističući bogato iskustvo u radu s vračevima, te obećao "metafizički štit" za napadača Bayerna.

Foto: Issei Kato

​- Poništit ću to, ja to mogu. Prije utakmice poslat ću vibracije. Aktivirat ću svu svoju moć, energiju i znanje kako bih spriječio da njegove negativne vibracije pogode Harryja Kanea - izjavio je Geller za Daily Star.

Geller je iskoristio i slavno znanstveno otkriće Alberta Einsteina kako bi objasnio mehaniku svoje obrane. Opisao je i ritual koji uključuje tiskanje fotografija Kanea i vrača, pri čemu će označiti "X" preko suparnika kako bi blokirao njegov utjecaj.

​- Albert Einstein dokazao je da je sve u svemiru sačinjeno od energije. Energija se ne može zaustaviti, ona vibrira, a svi smo mi energetska bića - objasnio je Geller.

(*uz korištenje AI-ja)