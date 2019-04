Vikend listić: City po revanš, u Boliviji golova kao u vaterpolu

Manchester City - Tottenham 1 (subota, 13.30 sati)

Luda utakmica u četvrtfinalu Lige prvaka sigurno je ostavila traga na obje momčadi, no baš zato je City ovdje u velikoj prednosti. Pep Guardiola ima puno širi igrački kadar i može rotirati bez problema. Očekuje se da će od prve minute zaigrati Fernandinho, koji bi trebao ukočiti Južnokorejca Sona, koji im je zabio dva gola. Tottenham je u velikom problemu jer će opet igrati bez najboljeg igrača Harryja Kanea. Uz njega, Pocchetino ne može računati Auriera i Winksa, a pod velikim upitnikom su Lamela, Sissoko, Dier i Jannsen.

City je ispao iz Lige prvaka, jednostavno ne smiju ispasti i iz utrke za naslov u Premiershipu.

Mogući sastavi:

Ederson - Walker, Stones, Laporte, Delph - Bruyne, Fernandinho, Silva - Sterling, Jesus, Sane

Lloris - Foyth,Sanchez, Vertonghen - Walker-Peters, Wanyama, Eriksen, Davies - Moura, Son - Llorente

Bayern - Werder 1 (subota, 15.30 sati)

Do kraja prvenstva ostalo je još pet kola i Bayern nema pravo na kiks. A u kakvoj su Bavarci formi najbolje vam pokazuje podatak da su u posljednjih pet utakmica zabili čak 21 gol. Niko Kovač najavio je neke promjene pa bi Mats Hummels trebao malo odmoriti, a u igru će Jerome Boateng. Takožer, njemački mediji pišu da će Rafinha zamijeniti Davida Alabu na lijevoj strani. Bayern je u strahovitom nizu, a protiv Werdera imaju 15 uzastopnih pobjeda. Ako vas zanima i statistika golova, onda memorirajte podatak da je na posljednjih devet od deset susreta Bayerna i Werdera bilo više od 2.5 gola. S druge strane Werder je također u strašnoj seriji, posljednji poraz doživjeli su tamo još u prosincu prošle godine. Ali, svakoj seriji dođe kraj, Werderovoj bi vrlo lako mogao doći u Münchenu.

Mogući sastavi:

Ulreich; Kimmich, Sule, Boateng, Rafinha; Martinez, Alcantara; Muller, Goretzka, Gnabry; Lewandowski.

Pavlenka; Gebre-Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; Eggestein, Sahin, Klaassen; Kruse; Osako, Rashica.

Juventus - Fiorentina 1 (subota, 18 sati)

Osam pobjeda, 16 remija i osam poraza. To je rezime Fiorentine ove sezone, koja se utaborila na desetom mjestu bez ikakvih šansi da izbore jedno od mjesta koje vodi u Europi. Naravno, Juventus i Fiorentina su mrski neprijatelji, a rivalstvo traje od odlaska Roberta Baggia iz Fiorentine u Juventus, kada su ljutiti navijači viola zapalili Juventusov fan club. Zašto ovo pišemo? Zato što Fiorentina sigurno neće olako shvatiti ovaj meč, pobjede protiv Juventusa su im najdraže, mijenjali bi ih za bilo koju drugu. No, i taj novčić ima drugu stranu. Kako je Fiorentina prokockala sve izglede da u prvenstvu završi na nekom pristojnom mjestu, okreću se Kupu, koji igraju u srijedu u Bergamu.U prvom susretu je bilo 3-3 i sad love pobjede. To im je vjerojatno najvažnija utakmica sezone i mislima su već u Bergamu...

Juventus je razočarao navijače, potpuno zasluženo su ispali od Ajaxa i sad se negdje moraju vaditi, a nema ljepše nego proslaviti naslov pred svojim navijačima i to protiv Fiorentine. Uostalom, Fiorentina je u Torinu slavila samo jednom u posljednjih deset gostovanja. Također, Ronaldo se bori za naslov najboljeg strijelca Serie A, trenutačno je na 19 golova, Zapata ima 20, Piatek 21. Uopće ne sumnjajte da će Ronaldo biti u sastavu, titula najboljeg strijelca veliki mu je izazov. Nažalost, Mario Mandžukić neće biti u sastavu, zbog ahilove tetive izgubljen je do kraja sezone...

Mogući sastavi:

Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Sandro - Bentancur, Pjanić, Matuidi - Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi

Lafont - Milenković, Pezzela, Ceccharini - Chiesa, Gerson, Veretout, Benassi, Biraghi - Muriel, Simeone

Porto - Santa Clara 1 (subota, 21.30 sati)

Do kraja prvenstva ostalo je još pet kola i Porto nema pravo kiks. Odnosno, ima, ako se misli pozdraviti s naslovom. Iz Lige prvaka su ispali i sad se mogu u poptunosti posvetiti prvenstvu. Trener Sergio Conceicao je najavio najbolji mogući sastav i juriš od prve minute po tri boda. Santa Clara nije loša, igraju dosta zatvoren nogomet i teško primaju golove. Primjerice, na gostovanjima kod Brage i Sportinga izgubili su samo 1-0 iako su imali nekoliko dobrih prilika za izjednačenje. U posljednjih sedam utakmica Santa Clare bilo je ispod 2.5 gola jer zaista igraju čvrsto i tvrdo s puno prekida. No problem im je što na ovom gostovanju ne mogu računati na tri igrača, Andersona Carvalha, Dennisa Pinedu i Chicu Ramosa. Ovo ne bi trebalo biti, kako se kaže, razvaljivanje, ali pobjeda ne bi smjela doći u pitanje.

Mogući sastavi:

Casillas - Militao, Pepe, Felipe, Telles - Corona, Herrera, Pereira, Brahimi - Soares, Marega

Marco - Patrick, Martins, Cardoso, Lucas - Rashid, Kaio - Ukra, Lamas, Manuel - Schettine

Crvena zvezda - Budućnost 1 (ponedjeljak, 19 sati)

Nakon što su pobijedili u prve dvije utakmice, košarkaši Crvene zvezde izgubili su sljedeće dvije u Podgorici i u Beogradu će se odlučivati o prvaku ABA lige.Zvezda je u Podgorici kontrolirala obje utakmice no crne rupe od nekoliko minuta stajale su ih pobjede. U posljednjoj su vodili cijelo vrijeme da bi pred kraj Budućnost napravila seriju 9-0 i pobijedila. Prve dvije utakmice u Beogradu Zvezda je pobijedila uvjerljivo, prvu 91-72, a drugu čak 107-69. Nema dvojbe da je Zvezda kvalitetnija momčad i da bi trebali ovdje slaviti. Dvorana će biti puna, Budućnost se u takvim uvjetima jako loše snalazi...

Baron, Davidovac, Lazić, Faye, Odo

Barović, Clarke, Cole, Jackson, Šehović

ISPLATI SE PROBATI

Hajduk - Rijeka 1 (subota, 19 sati)

Otkad je sjeo na klupu Rijeke Igor Bišćan ima problema s ozljedama igrača, a ista stvar prati ga i uoči Jadranskog derbija. Dosta igrača je ozlijeđeno, neki su nedovoljno oporavljeni... U takvom stanju teško je očekivati da Rijeka može nešto napraviti na krcatom Poljudu, koji će od prve minute 'igrati' zajdno s Hajdukom. Hajduk je posljednje dvije domaće utakmice odigrao katastrofalno, protiv Dinama i Osijeka praktički nisu stvorili niti jednu pravu šansu i vrijeme je da nešto naprave. Ono što je ohrabrujuće za Hajduk je da se u momčad vraća Mijo Caktaš, vjerojatno najbolji igrač. Uz njega Jairo je u sjajnoj formi i vrijeme je da na svom Poljudu konačno zabiju gol. S druge strane Hajduk na Poljudu nije pobijedio Rijeku već sedam godina i ta statistika im nikako ne ide u prilog. No, ovaj put Rijeka stiže s velikim problemima i ako Hajduk sad ne pobijedi, vjerojatno neće ni sljedećih sedam godina...

Mogući sastavi

Posavec - Tudor, Svatok, Lopez, Bradarić - Palaversa, Barry, Nejašmić - Caktaš - Jairo, Gyurcso

Sluga - Kvržić, Župarić, Escoval, Smolčić - Halilović, Lepinjica - Acosty, Pavičić, Murić - Puljić

OPREZ

Emmen - Utrecht 1X (subota, 18.30)

U ovoj utakmici je Utrecht apsolutni favorit, no pripazite. Naime, Emmenu je ovo jedna od najvažnijih utakmica sezone, pitanje ostanka u prvoj ligi i igrat će vrlo agresivno. Ako ste slučajno gledali Emmen, onda ste mogli vidjeti da je riječ o momčadi koja uopće ne igra loš nogomet. Na svom terenu su protiv PSV-a odigrali 2-2, a borili su se do krajnih granica. Deset minuta prije kraja PSV je vodio 2-0, no domaći se nisu predavali i u sudačkoj nadoknadi stigli do izjednačenja. Uz to, Utrecht ima problema s ozljedama pa neće moći računati na Jansena, Kramera, Makienoka.... Ovaj par je najbolje izbjeći, a ako vas baš nešto žulja pa ste zapeli da morate odigrati, probajte 1X...

Mogući sastavi:

Scheker - Bakker, Veendorp, Lukić - Gronsveld, Moussa, Chacon, Cavlan - Leeuw - Jansen, Braken

Jensen - Klaiber, Letschert, Janssen, Gavory - Bazoer, Overrem, Emanuelson - Strekk - Bahebeck, Kerk

AKO VOLITE GOLOVE

Sport Boys - The Strongest - oba daju gol (subota, 21 sat)

Ne znam koliko pratite bolivijsku nogometnu ligu no ako se po nečemu izdvaja, to su golovi. Nerijetko u kolu utakmice završavaju vaterpolo rezultatima kao 7-5, 6-4... Sport Boysi su momčad koja igra ofenzivno od prve minute, pa su tako na svom terenu u posljednjih 14 utakmica zabili najmanje gol. Istu taktiku primjenjuje i The Strongest, "napad je najbolja obrana". U sukobe takve dvije taktike, logično je očekivati da će obje momčadi zabiti najmanje gol. Uostalom, ako pogledate rezultate njihovih međusobnih susreta kad su Boysi bili domaćini vidjet ćete da su završavali 2-2, 3-2, 1-5, 2-2, 1-1, 1-2, 1-2...