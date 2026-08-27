Viking nakon Dinama prijavio rasizam: 'Uefa kreće u istragu'

Dinamo će europski put nastaviti u Europskoj ligi nakon što je u uzvratu izgubio od Vikinga 3-1. Iako je Dinamo odigrao jako dobro prvo poluvrijeme, nanizao nekoliko odličnih šansi i poveo preko Arbera Hoxhe, norvežani su se vratili iz penala u prvom dijelu, a u nastavku s dva brza gola okrenuli utakmicu.

Nakon utakmice Viking je objavio kako je došlo do rasističkog incidenta te da će Uefa pokrenuti postupak. Navode kako je rasizam bio usmjeren prema igraču Tobiasu Moiju, ali ne navodi tko je počinitelj. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Predstavnici Uefe održali su sastanak s Tobiasom odmah nakon što se incident dogodio. Sad smo u procesu davanja informacija Uefi te kreće daljnja procedura. Naš klub protivi se žestoko svakoj vrsti diskriminacije i rasizma. Toga ne bi trebalo biti u nogometu. Ono što je Tobias doživio mi shvaćamo vrlo ozbiljno. Zbog istrage koja je u tijeku, ni klub ni Tobias neće davati nikakve izjave do daljnjega - stoji u priopćenju.

Tobias Moi tamnoputi je igrač Vikinga koji je u remiju u Zagrebu dva puta asistirao za norvešku momčad, a u uzvratu je zabio za 3-1 i konačan rezultat.