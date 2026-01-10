Obavijesti

FA KUP

Villa izbacila Tottenham u sred Londona, City zabio 10 komada. Newcastle se ipak provukao...

Piše HINA,
Villa izbacila Tottenham u sred Londona, City zabio 10 komada. Newcastle se ipak provukao...
Foto: Dylan Martinez

Newcastle i Aston Villa pobijedili su Bournemouth i Tottenham u FA kup. Manchester City razbio Exeter s 10-1, dok je Sunderland nakon drame jedanaesteraca izbacio Everton iz natjecanja

Iz dva subotnja premierligaška obračuna u trećem kolu engleskog FA kupa kao pobjednici su izašli nogometaši Newcastlea i Aston Ville, dok su poraženi bili Bournemouth i Tottenham.

Dramatičnu su utakmicu odigrali Newcastle i Bournemouth. Nakon 90 minuta bilo je 2-2, nakon 120 minuta 3-3, a nakon jedanaesteraca ukupnih 10-9 za Newcastle što je epilog čak devet serija udaraca s bijele točke. Golom Barnesa u 50. minuti Newcastle je poveo, ali su rezultat na stranu gostiju okrenuli Scott i Brooks golovima u 62. i 68. minuti.

FA Cup - Third Round - Newcastle United v AFC Bournemouth
Foto: Scott Heppell

Vodili su gosti sve do 95. minute kada je Gordon pogodio s bijele točke za 2-2. U produžecima je Newcastle poveo u 118. minuti pogotkom Barnesa, ali u posljednjim trenucima dvoboja na 3-3 je poravnao Tavernier za odlazak prema jedanaestercima gdje dvojica domaćih igrača nisu bila precizna, a tri gostujuća, zaključno s Diakiteom.

Aston Villa je u Londonu nadjačala Tottenham s 2-1. Aston Villa je oba gola dala u prvom dijelu, strijelci su bili sjajni Argentinac Buendia u 22. minuti i Rogers u nadoknadi. Tottenham je tek smanjio u nastavku golom Odoberta u 54. minuti, ali rano ispadanje iz FA kupa nije izbjegao.

FA Cup - Third Round - Tottenham Hotspur v Aston Villa
Foto: John Sibley

Nogometaši Manchester Cityja raspucali su se u trećem kolu engleskog FA kupa te su na domaćem terenu svladali Exeter s 10-1. Jaku postavu poslao je na teren Josep Guaardiola, a zaigrao je i Semenyo, ovotjedno pojačanje Manchester Cityja iz Bournemoutha. Na poluvremenu je City vodio 4-0 nakon golova Alleyne i Rodrija te čak dva autogola, svoju su mrežu pogađali Doyle-Hayes i Fitzwater.

U nastavku ogleda dva pogotka je postigao Lewis, a po jedan Semenyo, Reijnders, O'Reilly i McAidoo, dok je Exeter uspio doći do počasnog pogotka i to zaslugom Bircha u 90. minuti. Hrvatski nogometaši Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu bili u konkurenciji za nastup za Manchester City.

FA Cup - Third Round - Manchester City v Exeter City
Foto: Andrew Boyers

U premierligaškom obračunu Sunderland je nakon jedanaesteraca s ukupnih 4-1 pobijedio Everton. Nakon 120 minuta bilo je 1-1. Poveo je Sunderland u 30. minuti golom Le Feea, dok je izjednačio iz jedanaesterca Garner u 89. minuti. No, sva tri prva izvođača za Everton prilikom raspucavanja nisu bila precizna, udarce s bijele točke nisu realizirali Garner, Barry i Beto, dok su za Sunderland pogađali Le Fee, Xhaka i O'Nien.

