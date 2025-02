Vinicius inzistira da želi ostati u Realu, a Saudijci su uvjereni u njegov dolazak. Što se događa?

Brazilski nogometni reprezentativac Vinícius Júnior (24), zvijezda Real Madrida, našao se u središtu spekulacija o potencijalnom transferu u Saudijsku Arabiju. Prema izvješćima brojnih stranih medija, uključujući Forbes, ESPN i Reuters, saudijski klubovi, potpomognuti Javnim investicijskim fondom (PIF), nude mu ugovor vrijedan milijardu eura.

Pokretanje videa... 00:46 Marca objavila veliku vijest: Real ozbiljno razmišlja o novom ugovoru za kapetana Modrića! | Video: 24sata/Video

Unatoč već dugo evidentiranom interesu saudijskih klubova, Vinicius je nakon pobjede Reala nad Cityjem u Ligi prvaka izjavio kako planira dugo ostati u klubu.

- Uvijek su vrlo uzbudljiva vremena kada s Realom razgovaram o novom ugovoru. Trenutačni me veže s klubom do 2027. godine, ali oduvijek sam govorio kako dugo želim igrati za ovaj klub. Već sam dugo ovdje i ušao sam u povijest. Vole me navijači, predsjednik, stručni stožer i svi suigrači. Želim još biti u Realu, nadam se kako će Bog dozvoliti da dogovorimo sve detalje u pregovorima - rekao je, a na ponudu Saudijaca nije se osvrnuo.

Foto: Juan Medina

- Ne znam ništa o tome, nitko nije razgovarao sa mnom, moram razgovarati s predsjednikom Perezom, nadam se kako ću dugo ostati u ovom klubu. Velika konkurencija sve nas dodatno motivira - dodao je.

Saudijska Arabija ne štedi sredstva kako bi privukla Viníciusa u svoju Pro ligu. Marca piše kako se Vinicius sastao s potpredsjednikom Saudijske lige u Pragu 2023. godine. Iako je tada odbio ponudu Saudijaca, kontakti su uspostavljeni i španjolski list piše kako će se Brazilac uskoro opet sastati s čelnicima lige.

Izvori navode da je ponuda "teška" nevjerojatnih milijardu eura za petogodišnji ugovor, što bi značilo 200 milijuna eura po sezoni. Uz to, paket uključuje i desetogodišnji ugovor kao ambasadora za Svjetsko prvenstvo 2034., koje će se održati u Saudijskoj Arabiji.

Foto: Susana Vera

Ova astronomska ponuda nadmašuje sve dosadašnje ugovore u svijetu nogometa, Vinícius potencijalno može postati najplaćeniji nogometaš u povijesti. Prethodno su se spominjale ponude koje bi uključivale godišnju plaću do 350 milijuna eura.

Interes Saudijske Arabije za Viníciusa nije novost. Prvi kontakti ostvareni su još prošlog ljeta, a u prosincu su se predstavnici PIF-a ponovno sastali s igračevim timom. Iako konkretna ponuda tada nije iznesena, razgovori su pokazali da interes i dalje postoji.

Neki izvori navode da je Al-Ahli bio prvotno spominjan kao moguća destinacija, dok drugi spominju Al-Hilal, kao potencijalnu zamjenu za Neymara. Investicijski fond saudijske vlasti, valja napomenuti, kontrolira četiri vodeća kluba Saudijske Pro lige: Al-Ahli, Al-Hilal (aktualni prvak), Al-Nassr (čija je zvijezda Cristiano Ronaldo) i Al-Ittihad (predvođen Karimom Benzemom).

Vinicius ostavio vrata otvorena?!

Vinícius Júnior, prema izvješćima, nije odmah odbacio mogućnost prelaska u Saudijsku Arabiju. Iako je za ovu sezonu odlučio ostati u Real Madridu, vrata za budući transfer ostaju otvorena.

Real Madrid je svjestan interesa za svog igrača, ali se čvrsto drži otkupne klauzule od milijardu eura. "Kraljevski klub" vjeruje da će Vinícius ostati barem ovu sezonu, ali nadolazeće ljeto moglo bi donijeti promjene. 2025. godina je ključna jer bi to mogla biti posljednja prilika za Real Madrid da ostvari značajan profit od prodaje Viníciusa ako ne produži ugovor.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Real Madrid je, prema nekim izvorima, navodno i sam inicirao razgovore o produženju ugovora, nudeći poboljšane uvjete.

Međutim, taj je prijedlog odbijen od strane Viníciusovog tima, što ukazuje na njihova očekivanja za značajno povećanje plaće, pogotovo u kontekstu dolaska Kyliana Mbappéa. Ipak, Real navodno ne želi narušavati postojeću platnu strukturu kluba.