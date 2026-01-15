Vinicius je primjer srozavanja standarda u Real Madridu, a Modrić je figura koja nedostaje

Real Madrid na šokantan je način ispao od drugoligaša Albacetea i oprostio se od Kupa kralja već u osmini finala. Nije ovo prvi put da se "kraljevi" sramote u ovom natjecanju, ali poraz je stigao u nezgodnom trenutku i svega nekoliko dana nakon izgubljenog finala Superkupa od Barcelone (3-2).

Xabi Alonso platio je ceh poraza u El Clasicu, a na njegovo mjesto je stigao Alvaro Arbeloa i s izmiješanim sastavom ispao od drugoligaša koji se bori za ostanak. Realu u Kupu jednostavno ne ide, a četiri trofeja u 30 godina govore tome u prilog. Ipak, standard se u Madridu značajno snizio.

U razdoblju od 2014. do 2018. Madriđani su osvojili četiri Lige prvaka te jedno prvenstvo, a iako šampionska 2024. (Liga prvaka, Superkup i La Liga) nije bila "pred 100 godina", sve ukazuje na to da će Real drugu godinu zaredom ostati kratak za trofeje. Zaostatak za Barcelonom u ligi iznosi četiri boda, što je dostižno, ali s obzirom na to kako izgledaju obje momčadi, vrlo teško će se dogoditi preokret. U Ligi prvaka uvijek postoji šansa, ali može li ova momčad stići do finala?

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Koliko je Real Madrid danas slabiji nego primjerice 2017. (osvojili Ligu prvaka i ligu), možemo pogledati pozicijama. Iz današnje bi najjače postave "kraljeva" samo Kylian Mbappe i Thibaut Courtouis bili prvotimci (iako je Keylor Navas branio odlično) u Zidaneovoj momčadi, dok bi Jude Bellingham ulazio s klupe. Ostali? Teško.

Današnje lijevo krilo Reala je Vinicius Junior, igrač koji je nedavno prekinuo post od 19 utakmica bez gola, a kojem je u karijeri rekord 24 gola u sezoni. Prije je na toj poziciji igrao Cristiano Ronaldo koji je zabijao 50+ golova po sezoni. Kreativna snaga veznog reda bili su Luka Modrić i Toni Kroos, dok danas Real praktički nema dubinskog playmakera. Arda Guler je talentiran, ali još se nije isprofilirao kao neupitna klasa, dok ostali veznjaci nisu tog profila. Sergio Ramos bio je vođa obrane, tko je to danas?

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Najveća razlika je ona na vrhu. Iako je isti čovjek već 17 godina na čelu kluba, dojam je da je Florentino Perez izgubio "oštricu" posljednjih godina. Godine 2012. trener Jose Mourinho je inzistirao na dovođenju Luke Modrića i upravo njega, a predsjednik Reala doveo je Hrvata nakon dugih pregovara. Ostalo je povijest. A danas? Ljetos je Alonso tražio Martina Zubimendija, a klub se nećkao s time hoće li platiti 60 milijuna eura ili neće. Ušao je Arsenal u priču, platio ga i doveo odličnog igrača. A baš takav profil fali ovoj momčadi Reala!

Godine 2009. Perez je u jednom prijelaznom roku doveo Cristiana Ronalda, Karima Benzemu, Xabija Alonsa, Kaku, Alvara Arbelou… Možete li zamisliti da predsjednik Reala sada u jednom prijelaznom roku dovede takva imena?

Glavni problem Reala nije trener, već uprava kluba na čelu s predsjednikom. Već su Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti pa i Xabi Alonso javno govorili o nedostatku podrške od strane uprave, a otkaz Xabiju Alonsu potpuni je dokaz o tome na čijoj je strani Perez. Barem je Real Madrid uvijek bio klub koji je veći od svakog igrača, a ovo što radi Vinicius Junior nije se toleriralo nikome, čak ni Cristianu Ronaldu. Puno veće legende od Viniciusa odlazile su iz kluba, a Brazilac je trenutačno ispred kluba i momčadi.

Foto: Isabel Infantes/PRESS ASSOCIATIO

Kao nagradu za slabe nastupe (šest golova u 28 utakmica) i grozno ponašanje (nekažnjeno divljanje nakon zamjene u listopadskom El Clasicu) vrlo vjerojatno će dobiti novi ugovor. Da je u pitanju "stari" Perez, "zakolutao bi očima" i pokazao Brazilcu prema izlaznim vratima iz kluba. Budite sigurni, u subotu Viniciusa protiv Levantea čekaju salve zvižduka na Santiago Bernabeuu.

Ovoj momčadi Reala nedostaje i lidera na travnjaku. Opet ćemo kao referentnu točku uzeti 2017. godinu i sjetiti se da su tada "kraljeve" predstavljali Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Casemiro, Luka Modrić, Dani Carvajal, Karim Benzema… "njuška" do "njuške", pravi lideri, alfa mužjaci. A danas? Vinicius ne može biti lider ni uzor, Mbappe je više tihi vođa, dok u veznom redu odlaskom Modrića (i Kroosa godinu ranije) nedostaje kreativnosti, ali i mirnoće, samopouzdanja, sigurnosti.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Svlačionici Reala baš se i nije svidjelo puno trenirati, paziti na prehranu i analizirati svoje greške, što je metoda rada Xabija Alonsa. Kada je ego veći od kvalitete, onda dobijete ovakav Real Madrid - blijed, nekoherentan, neuvjerljiv, individualan. Florentino Perez stao je na stranu igrača umjesto na stranu Alonsa, ne shvaćajući da je potpisao propast bilo kojeg trenera. Nebitno je hoće li na klupi sjediti Alonso, Arbeloa ili "sveti Petar" ako će Vinicius Junior svojim ponašanjem dobiti kapetansku vrpcu oko ruke i novi, podebljani (??) ugovor, ako Kylian Mbappe i Jude Bellingham moraju svaku utakmicu igrati 90 minuta, a Federico Valverde u medijima "cvili" kako mu se baš i ne igra desnog beka.

Florentino Perez izgubio je "oštricu" koja ga je krasila, a ovom Realu trebaju drastični rezovi. Hoće li ih biti? Poznavajući praksu iz posljednjih godina, vrlo teško...