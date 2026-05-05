Obavijesti

Sport

Komentari 3
INCIDENTNI BRAZILAC

Vinicius opet u centru pažnje: 'Ti si stvarno glup! Hoćeš se tući?'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Vinicius opet u centru pažnje: 'Ti si stvarno glup! Hoćeš se tući?'
Foto: Screenshot/X

Real Madrid je slavio protiv Espanyola 2-0 i barem na kratko odgodio proslavu Barcelone. Vinicius Junior je opet u centru pažnje zbog nekoliko verbalnih sukoba s igračem katalonske momčadi El Hilalijem

Admiral

Nogometaši Real Madrida pobijedili su u nedjelju Espanyol 2-0 u 34. kolu La Lige i odgodili slavlje Barcelone za naslov prvaka minimalno do idućeg vikenda. U nedjelju, odnosno 10. svibnja, na Camp Nou stadionu igrat će se najveći svjetski derbi El Clasico.

Međutim, susret protiv Espanyola nije prošao bez incidenta, a u središtu pozornosti bio je opet kontroverzni Vinicius Junior. Brazilac je zabio oba gola, ali njegov je ispad bio u fokusu umjesto sjajne nogometne predstave. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mourinho: Idem zatvarati meč i nemam više izmjena. A onda mi kažu da nam treba još jedan gol 00:57
Mourinho: Idem zatvarati meč i nemam više izmjena. A onda mi kažu da nam treba još jedan gol | Video: 24sata/reuters

Brazilac je imao verbalne sukobe s Marokancem Omarom El Hilalijem kroz cijelu utakmicu, a posebno jedan je bio u fokusu. 

- Poslije ćeš me vani žicati dres, ali neću ti ga dati. Prestani se praviti glup, stvarno si glup. Želiš se tući? Ako želiš igrati, igrajmo. Ionako ćeš pasti u drugu ligu. Glupane! Baš si glup!

Nakon toga se obratio treneru Espanyola Manolu Gonzalezu i rekao mu da El Hilalija posjedne na klupu.

- Moraš ga izvaditi, isključit će ga. Glup je, brate. Pravi se blesav za kamere.'

LaLiga - Espanyol v Real Madrid
Foto: Bruna Casas

Real Madrid je trenutačno drugi na tablici i ima 11 bodova manje od Barcelone kojoj je dovoljan remi na El Clasicu za potvrdu naslova. Espanyol je na 13. mjestu, ali samo tri boda iznad relegacijske zone i 18. pozicije na kojoj je Alaves. 

Vini je za Madriđane ove sezone u La Ligi odigrao 33 utakmice, zabio 15 golova i podijelio šest asistencija. Trenutačno je peti najbolji strijelac prvenstva iza Mbappéa (24), Muriqija (21), Yamala (16) i Budimira (16). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka
ČUDAN PREDBRAČNI UGOVOR

FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka

Endrick (19) briljira na posudbi u Lyonu, a sada je opet privukao pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) ponovo su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'
TRANSFER KARIJERE

Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'

Engleski premierligaš i polufinalist Konferencijske lige Crystal Palace pokazao je interes za Dominika Livakovića. Dinamo ne može platiti koliko Fenerbahče traži, ali zato Englezima pet milijuna eura nije problem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026