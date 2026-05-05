Real Madrid je slavio protiv Espanyola 2-0 i barem na kratko odgodio proslavu Barcelone. Vinicius Junior je opet u centru pažnje zbog nekoliko verbalnih sukoba s igračem katalonske momčadi El Hilalijem
Vinicius opet u centru pažnje: 'Ti si stvarno glup! Hoćeš se tući?'
Nogometaši Real Madrida pobijedili su u nedjelju Espanyol 2-0 u 34. kolu La Lige i odgodili slavlje Barcelone za naslov prvaka minimalno do idućeg vikenda. U nedjelju, odnosno 10. svibnja, na Camp Nou stadionu igrat će se najveći svjetski derbi El Clasico.
Međutim, susret protiv Espanyola nije prošao bez incidenta, a u središtu pozornosti bio je opet kontroverzni Vinicius Junior. Brazilac je zabio oba gola, ali njegov je ispad bio u fokusu umjesto sjajne nogometne predstave.
Brazilac je imao verbalne sukobe s Marokancem Omarom El Hilalijem kroz cijelu utakmicu, a posebno jedan je bio u fokusu.
- Poslije ćeš me vani žicati dres, ali neću ti ga dati. Prestani se praviti glup, stvarno si glup. Želiš se tući? Ako želiš igrati, igrajmo. Ionako ćeš pasti u drugu ligu. Glupane! Baš si glup!
Nakon toga se obratio treneru Espanyola Manolu Gonzalezu i rekao mu da El Hilalija posjedne na klupu.
- Moraš ga izvaditi, isključit će ga. Glup je, brate. Pravi se blesav za kamere.'
Real Madrid je trenutačno drugi na tablici i ima 11 bodova manje od Barcelone kojoj je dovoljan remi na El Clasicu za potvrdu naslova. Espanyol je na 13. mjestu, ali samo tri boda iznad relegacijske zone i 18. pozicije na kojoj je Alaves.
Vini je za Madriđane ove sezone u La Ligi odigrao 33 utakmice, zabio 15 golova i podijelio šest asistencija. Trenutačno je peti najbolji strijelac prvenstva iza Mbappéa (24), Muriqija (21), Yamala (16) i Budimira (16).
