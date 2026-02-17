Vinicius optužio protivnika za rasizam, sudac pokazao znak X! Evo što znači i kakav je protokol

Utakmica doigravanja Lige prvaka između Benfice i Real Madrida prekinuta je na deset minuta, a svijet je obišla slika francuskog suca Françoisa Letexiera kako prekriženim rukama formira znak X. Učinio je to nakon što mu je prišao Vinícius Júnior, zvijezda Reala, tvrdeći da ga je rasistički uvrijedio suparnički igrač. Taj trenutak ponovno je u središte pozornosti stavio Fifinu novu gestu, univerzalni signal koji nogometnom svijetu poručuje: "Dosta je bilo rasizma".

Prekrižene ruke na zapešćima, poznate kao "Ne rasizmu!" gesta, službeni su signal koji igračima, trenerima i sucima omogućuje da istog trenutka prijave rasistički incident. Umjesto da verbalno pokušavaju privući pozornost suca, često u napetoj atmosferi i uz rizik dobivanja žutog kartona zbog prigovora, igrači sada imaju jasan i nedvosmislen alat za komunikaciju.

Foto: Rodrigo Antunes

Ova je mjera jednoglasno usvojena na 74. kongresu Fife u Bangkoku u svibnju 2024. godine kao dio šireg plana za iskorjenjivanje diskriminacije s nogometnih terena. Ideja je bila stvoriti globalni standard koji osnažuje žrtve i stavlja pritisak na suce da odmah reagiraju. Španjolska La Liga, prvenstvo u kojem Vinícius Júnior godinama trpi stravične uvrede, postala je prva koja je usvojila ovaj protokol, a Fifa planira njegovu primjenu u svih 211 saveza članica.

Protokol u tri koraka

Kada igrač ili sudac pokaže znak X, automatski se pokreće strogi protokol u tri koraka, osmišljen kako bi se stalo na kraj neprimjerenom ponašanju.

Prvi korak podrazumijeva trenutačno zaustavljanje utakmice. Sudac tada odlučuje hoće li odmah prekinuti igru. Putem razglasa na stadionu objavljuje se upozorenje publici, navodeći da će utakmica biti privremeno prekinuta ako se incidenti nastave.

Foto: Rodrigo Antunes

Ako uvrede ne prestanu, slijedi drugi korak: sudac privremeno prekida utakmicu i šalje obje momčadi u svlačionice. Prekid obično traje pet do deset minuta, a za to vrijeme publici se upućuje posljednje upozorenje.

Treći i konačni korak je trajni prekid, odnosno napuštanje utakmice. Ako se rasističko skandiranje ili vrijeđanje nastavi i nakon što se momčadi vrate na teren, sudac ima ovlast, nakon konzultacija sa sigurnosnim službama, proglasiti utakmicu završenom.

Ipak, dio kritičara upozorava na određene nejasnoće u protokolu, poput formulacije "ako se incident ne nastavi", koja sugerira da se utakmica može normalno nastaviti sve dok su počinitelji i dalje na tribinama.

Slučaj koji je sve ponovno pokrenuo

Incident na utakmici Benfice i Real Madrida bio je ogledni primjer primjene novog protokola. Nakon što je zabio gol u 50. minuti, Vinícius je prijavio sucu Letexieru da ga je igrač Benfice Gianluca Prestianni rasistički uvrijedio. Brazilac je tvrdio da mu je Argentinac rekao "mono" (majmun). Sudac je odmah prekrižio ruke, aktivirao protokol i zaustavio igru na gotovo deset minuta dok se situacija nije smirila.

Foto: Pedro Nunes

Iako je Prestianni negirao optužbe, pokrivajući usta dresom dok je razgovarao s Viníciusom, poruka je poslana. Cijeli stadion i milijuni gledatelja svjedočili su primjeni pravila koje rasizam tretira kao prekršaj zbog kojeg se utakmica zaustavlja. Prije ovog slučaja, znak je korišten i na Svjetskom klupskom prvenstvu 2025. godine, kada je Antonio Rüdiger prijavio uvredu od strane igrača meksičke Pachuce.