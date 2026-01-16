Obavijesti

ISKUSTVO I MLADOST

Viralna fotka Slaven Belupa: 'Dok je Šiva dolazio na svijet, Božo je taman prelazio u Široki'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: nk slaven belupo

Dok Božić iza sebe ima iznimno bogatu karijeru koja uključuje igranje u Poljskoj, Azerbajdžanu i Uzbekistanu, Šivalec je tek na početku svog nogometnog puta i upija znanje od iskusnijih suigrača

Admiral

Dok je Šiva došel na svijet, Božo je taman iz Kamen Ingrada prelazil u Široki Brijeg i iza sebe imal već nekoliko sezona karijere. Jedan iz Požege, drugi iz Zaboka. Dijeli ih 21 godina, objavio je hrvatski prvoligaš Slaven Belupo uz fotografiju svojih nogometaša, 38-godišnjeg Tomislava Božića i 17-godišnjeg Gabrijela Šivaleca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Osijek - Slaven Belupo 02:11
Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Dok Božić iza sebe ima iznimno bogatu karijeru koja uključuje igranje u Poljskoj, Azerbajdžanu i Uzbekistanu, Šivalec je tek na početku svog nogometnog puta i upija znanje od iskusnijih suigrača. Ove je sezone zakoračio u seniorski nogomet, a za Slaven je odigrao devet utakmica i nešto više od 200-njak minuta...

Inače, momčad pod vodstvom trenera Marija Gregurine intenzivno priprema za nastavak sezone HNL-a. "Farmaceuti" imaju razloga za optimizam, budući da trenutačno drže visoko četvrto mjesto na ljestvici s 26 osvojenih bodova iz 18 utakmica, što im daje odličnu podlogu za borbu za mjesta koja vode u europska natjecanja.

Da su pripreme shvatili ozbiljno, potvrđuju i rezultati u prijateljskim susretima. Nedavno su odigrali neriješeno 2-2 protiv HNK Vukovar 1991 u sklopu Arena Cupa, a prije toga upisali su pobjede nad Arsimijem 5-1 i Primorjem 2-1.

Sljedeći izazov čeka ih već 17. siječnja protiv Lokomotive, nakon čega slijedi nastavak HNL-a i teško gostovanje kod Rijeke 24. siječnja. Dobra atmosfera u svlačionici, čiji je duh savršeno sažet u objavi o Božiću i Šivalecu, bit će ključna za ostvarivanje klupskih ambicija. U Koprivnici se očito gradi momčad koja spaja energiju mladih talenata i mirnoću prekaljenih veterana.

OSTALO

