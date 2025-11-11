Virtualna utrka 'Vukovaru sa srcem' trčat će se i ove godine. Prijavite se i pomozite drugima

Studeni je u Hrvatskoj obilježen posebnim pijetetom. Cijela Lijepa naša prisjeća se žrtve Vukovara i Škabrnje u Domovinskom ratu te stradanja hrvatskih vojnika i civila. Kako bi se na još jedan poseban način odalo počast žrtvama, organizira se utrka "Vukovaru sa srcem" kojom se ujedno čini i veliko dobro djelo.

Od subote 18.11., te idućih tjedan dana, istrčite, prehodajte, planinarite udaljenost koju sami odaberete. Utrka se održava virtualno I možete sudjelovati s bilo koje lokacije. Utrka se ujedno održava I kako bi se prikupljanjem donacija pomoglo udruzi Vukovarski leptirići koja brine o djeci s poteškoćama u razvoju iz Vukovara i okolice. Startni paket uključuje startni broj u elektronskom obliku, a nagrada svim natjecateljima bit će digitalna zahvalnica Udruge “Vukovarski leptirići” koja će stići na e-mail adresu s koje je prijava poslana.

Prijave se vrše do 17.11. OVDJE.

Vaše donacije udruga prima na račun HR68 2500 0091 5011 5289 1 , a preporučeni iznos donacije vezan uz ovu utrku je 10 EUR. Rad Udruge možete podržati donacijama i mimo utrke, a svaka pomoć dragocjena je kako bi se pomoglo razvoju vukovarske djece.